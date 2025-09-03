Nahuel Carabaña es prepara per al seu segon Mundial amb l’objectiu d’entrar a la final dels 3.000 obstacles a Tòquio

L’atleta andorrà Nahuel Carabaña afronta el seu segon Mundial d’Atletisme, el qual tindrà lloc a Tòquio entre el 13 i el 21 de setembre. Després de debutar a Budapest fa dos anys, arriba al Japó amb la tranquil·litat d’haver assolit els objectius mínims i amb una preparació intensa que li permet confiar en les seves opcions.
La temporada, però, no ha estat fàcil. Carabaña va haver de lluitar fins a l’última competició per aconseguir la mínima exigida. Tot i la pressió, assegura que arriba al Mundial en un dels millors moments de la seva trajectòria. “Ara sé que el treball està fet, que en forma estic, i que simplement ha de sortir al dia i a l’hora”, ha declarat en un acte a la seu d’Andbank, patrocinador oficial de l’atleta. La directora de Banca País de l’entitat, Maria Suárez, ha subratllat que els resultats de Carabaña, especialment als Jocs dels Petits Estats, són fruit d’“un esforç constant que no arriba de manera gratuïta, sinó després de moltes hores d’entrenament i dedicació”.
En relació amb la temporada, Carabaña ha reconegut que la pressió per classificar-se va ser alta i que en alguns moments va témer quedar fora, sobretot després de l’experiència olímpica de l’any passat. Amb tot, assegura que es troba més fort en els trams finals de cursa i que aquest factor pot ser determinant en proves tàctiques com les que es preveuen a Tòquio, on els temps dels participants se situen entre els 8.09 i els 8.14 minuts. El seu objectiu és aconseguir una plaça a la final.
El corredor de 3.000 metres obstacles també ha posat el focus en l’adaptació a les condicions del Japó, amb temperatures altes, humitat del 80% i previsió de pluja durant els dies de competició. “Per mi millor, m’agrada la pluja, sento que tinc més ‘feeling’ i resulta més èpic”, ha comentat en to distès. Pel que fa al canvi horari, ha començat a modificar progressivament els seus horaris de son abans del viatge per reduir l’impacte de les set hores de diferència.
Classificat entre els quinze millors del món, Carabaña té com a repte consolidar-se en l’elit i fer un pas endavant respecte a Budapest i als Jocs Olímpics. “Vaig acabar molt content amb la cursa de classificació, va ser la primera vegada que corria en aquella pista i una experiència molt bonica. Ara toca que tot el treball es reflecteixi el dia de la competició”, ha conclòs.