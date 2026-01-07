Cande Moreno i Jordina Caminal inicien els primers entrenaments oficials de la Copa del Món de Zauchensee

Després d’haver estat entrenant a Passo San Pellegrino, l’equip nacional de velocitat, amb Cande Moreno i Jordina Caminal, s’ha desplaçat a Zauchensee per competir en la Copa del Món. La cita donarà demà el tret de sortida, amb un primer entrenament per a l’endemà fer el segon. Dissabte serà la cursa de descens (11.30 hores) i diumenge el supergegant (12.00 hores).
A més, cal destacar que el conjunt de la Federació Andorrana d’Esquí (FAE) comptarà amb un membre més. I és que Jordina Caminal s’ha afegit perquè Moreno, en entrar entre les 30 millors a la primera Copa del Món, a St. Moritz, automàticament va obrir una plaça en aquesta competició.
Per la seva part, l’equip nacional masculí ha obert el calendari de curses d’aquest nou any. Xavier Cornella ha estat segon a la cita que s’ha celebrat avui a Valle di Casies (Itàlia), on els andorrans han estat lluitant per la victòria. Precisament Cornella ha estat segon amb 1’17.36, a 0.90 del guanyador, el local Hans Peter Picco. Tercer ha estat l’alemany Marvin Fuhr, amb +1.03, i quart, Bartumeu Gabriel amb +1.30. Així mateix, Àlex Rius ha estat 12è amb +2.26.