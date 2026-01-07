Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
SUBSCRIU-T'HI
  • Cande Moreno, a la Copa del Món de Val-d'Isère. | Agence Zoom
El Periòdic d'Andorra
Esquí alpí

Cande Moreno i Jordina Caminal inicien els primers entrenaments oficials de la Copa del Món de Zauchensee

En aquesta cita també hi prendrà part Jordina Caminal, ja que Moreno va entrar entre les 30 millors a la primera Copa del Món, la de St. Moritz

Després d’haver estat entrenant a Passo San Pellegrino, l’equip nacional de velocitat, amb Cande Moreno i Jordina Caminal, s’ha desplaçat a Zauchensee per competir en la Copa del Món. La cita donarà demà el tret de sortida, amb un primer entrenament per a l’endemà fer el segon. Dissabte serà la cursa de descens (11.30 hores) i diumenge el supergegant (12.00 hores).

A més, cal destacar que el conjunt de la Federació Andorrana d’Esquí (FAE) comptarà amb un membre més. I és que Jordina Caminal s’ha afegit perquè Moreno, en entrar entre les 30 millors a la primera Copa del Món, a St. Moritz, automàticament va obrir una plaça en aquesta competició.

Per la seva part, l’equip nacional masculí ha obert el calendari de curses d’aquest nou any. Xavier Cornella ha estat segon a la cita que s’ha celebrat avui a Valle di Casies (Itàlia), on els andorrans han estat lluitant per la victòria. Precisament Cornella ha estat segon amb 1’17.36, a 0.90 del guanyador, el local Hans Peter Picco. Tercer ha estat l’alemany Marvin Fuhr, amb +1.03, i quart, Bartumeu Gabriel amb +1.30. Així mateix, Àlex Rius ha estat 12è amb +2.26.

Comparteix
Notícies relacionades
La FAC i ProCyclingStats impulsen el debut de quatre ciclistes andorrans a la primera cursa UCI per etapes a l’Índia
Els pisos de lloguer assequible de l’antic hotel Hermus s’adjudiquen amb rendes mensuals d’entre 212 i 812 euros
El dispositiu de Nadal es tanca amb l’entrada de més de 235.000 vehicles, tot i que condicionat pels talls a França

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Comparteix
ACB
  • 30/11/2024
  • 20:45
  • Fora de casa

Bàsquet Girona

85

MoraBanc Andorra

98

  • 17/11/2024
  • 17:00
  • Poliesportiu d'Andorra

MoraBanc Andorra

89

Unicaja de Màlaga

106

  • 09/11/2024
  • 18:00
  • Poliesportiu d'Andorra

MoraBanc Andorra

71

UCAM Múrcia

83

Primera RFEF
  • 01/12/2024
  • 12:00
  • Fora de casa

Gimnástica Segoviana

3

FC Andorra

2

  • 24/11/2024
  • 15:30
  • Estadi Nacional

FC Andorra

1

Unionistas

1

  • 17/11/2024
  • 17:30
  • Fora de casa

Nàstic

1

FC Andorra

1

Lliga Multisegur
  • 18/05/2025
  • 16:30
  • CE de la FAF

FC Santa Coloma

0

Ranger's

5

  • 18/05/2025
  • 13:30
  • CE de la FAF

FC Pas de la Casa

1

Atlètic Club Escaldes

5

  • 18/05/2025
  • 11:00
  • CE de la FAF

FC Ordino

5

The Boss FS la Massana

1

  • 18/05/2025
  • 11:00
  • CE de la FAF

Nóbrega Constructora CF Esperança

0

UE Santa Coloma

4

  • 16/05/2025
  • 10:30
  • CE de la FAF

Inter Club Escaldes

3

Penya Encarnada

2

Notícies relacionades
  • Esports
Joan Verdú posa en marxa el Mamba Racing Team per donar suport als joves talents de l’esquí del Principat
  • Esports
El MoraBanc Andorra encadena quatre derrotes i se situa a tan sols una victòria del descens que marca el Burgos
  • Esports
Manso, després de la derrota: “Si no dominem els petits detalls continuarem patint en aquestes accions”
Publicitat
Entrevistes esportives
John Smörg
Pilot amb llicència andorrana
Xary Rodríguez 
Presidenta d’Andona
Àlex Terés
Autor del llibre ‘Principat Blaugrana’
Publicitat
Publicitat
Publicitat

SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu