  Biel Cuen, al Campionat d'Europa de piscina curta de Lublín.
  • Esports
Natació

Biel Cuen es millora a si mateix i estableix un nou rècord d’Andorra absolut en els 200 metres lliures de l’Europeu de Lublín

Amb un temps d’1'49.37, el nedador tricolor millora per dos segons l’anterior marca que havia aconseguit fa pocs dies al Campionat d’Espanya

La Federació Andorrana de Natació (FAN) ha completat avui la segona jornada del Campionat d’Europa de piscina curta de Lublín (Polònia) amb una gran actuació de Biel Cuen en els 200 metres lliures. El nedador ha establert un nou rècord absolut d’Andorra amb un registre d’1’49.37, millorant l’anterior marca que ell mateix havia aconseguit fa pocs dies al Campionat d’Espanya (1’51.39).

Amb aquest resultat, Cuen es converteix en el primer tricolor que baixa de l’1’50 en aquesta prova, tant en piscina de 25 metres com en piscina de 50, fet que suposa una fita sense precedents per a la natació del país. En la mateixa prova, Kevin Teixeira també ha assolit una millora significativa, rebaixant la seva marca personal fins a 1’53.01 –l’anterior era d’1’53.49–.

Biel Cuen i Kevin Teixeira debuten a l’Europeu de piscina curta amb una 52a i una 55a posició en els 400 metres lliures

