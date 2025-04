Futbol - Primera Federació

‘Beto’ Company: “L’equip està tranquil, però hem de sumar de tres en tres, no perdre i fer bons els empats”

L'FC Andorra rep el diumenge al Tarassona, amb quatre punts menys i el màxim golejador del grup 1 de la Primera Federació, Adrián Fuentes

L’eliminació de la Copa Catalunya permet a l’FC Andorra posar tot el focus en la lliga, en la qual ocupa la sisena plaça empatat a 44 punts amb el Zamora –cinquè– i el Barakaldo –setè–, i es troba a quatre punts del segon, el Nàstic. “L’equip està tranquil”, ha comentat aquest matí el tècnic dels tricolor, ‘Beto’ Company, recordant que van arribar a situar-se 11ns i a cinc punts del play-off. “Evidentment ens hi volem veure com més aviat millor, però volem estar el més amunt la jornada 38. Encara queda lluny i hem de sumar de tres en tres, no perdre i fer bons els empats”, ha afegit.

I bé, gaire lluny tampoc queda, ja que només resten vuit partits per cloure la fase regular de la Primera Federació. De totes maneres, que els pirenaics es tornin a veure entre els cinc primers classificats implica una victòria aquest diumenge, quan rebran el Tarassona (12.00 hores). Els de ‘Juanma’ Barrero són 12ns amb 40 punts i no perden des del passat 15 de febrer en la visita a l’Arenteiro. Des de llavors, han sumat quatre empats i dues victòries, totes dues lluny del seu feu –a Lugo i Sestao–.

“És un rival que no l’esperem molt pressionant, almenys d’inici. Que jugarà amb una línia de cinc, amb tres davanters o un punta clar i dos extrems”, ha esmentat l’entrenador vallenc, assenyalant que un d’aquests és Adrián Fuentes, màxim golejador del grup lliguer amb 15 dianes. Dels aragonesos, també n’ha destacat que voldran imposar un ritme baix, per la qual cosa “el guió ideal per a nosaltres és obrir el marcador aviat i que ells hagin d’arriscar perquè puguem tenir una mica més d’espais”, però que sobretot s’han de mentalitzar i preparar per atacar espais reduïts.

Cal destacar que els del Principat encadenen nou duels amb només una desfeta, la de Salamanca, i que és principalment a l’Estadi Nacional on es fan més forts i on només han perdut una vegada en tot el que va de competició. “Ens sentim molt recolzats per l’afició […] Que vinguin i ens ajudin en aquest tram final en què petits detalls són decisius”, ha indicat Company. “Ens deixarem tot el que tenim, com ja estem fent, perquè vegin a l’FC Andorra jugant play-off i pujant de nou al futbol professional”, ha finalitzat.