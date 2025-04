Futbol - Copa Catalunya

‘Beto’ Company: “Es tracta de sumar gent a la causa i fer veure que tenim pedrera preparada per tirar amunt”

El tècnic destaca la presència de jugadors del Nàstic de Manresa, ja que vuit dels nou convocats van acabar disputant minuts

Tot i la derrota, fins a cert punt positiva per poder-se centrar al 100% en la lliga, ‘Beto’ Company s’endú coses positives del matx contra el Girona. Així ho va indicar ahir l’entrenador de l’FC Andorra després del matx, assenyalant aspectes com la “bona primera meitat”, recuperar minuts per jugadors com César Morgado, recentment recuperat de lesió i, sobretot, per la presència de joves del Nàstic de Manresa.

Pel partit, el vallenc en va convocar nou, i van acabar jugant gairebé tots a excepció de Pau Blanco, porter. Així, Albert Rubio, Arnau Torras, Tago Baró, Pau Bertran, Víctor Chumachenko, ‘Tito’ Tolosa, Cristian Domínguez i Erik Castillo van disputar minuts i defensar, per primera vegada, la tricolor. “Es tracta de sumar gent a la causa, gent amb potencial, i de fer veure que tenim aquesta pedrera preparada per tirar amunt”, va assenyalar en aquest sentit.

Demanat per aquesta menyspreada Copa Catalunya per part dels conjunts professionals, prioritzant evidentment altres competicions com la Primera Divisió, Company va indicar que la cita “mereix respecte per part de tots”. “Si s’han d’acordar formats en què els clubs que participen ho facin de veritat i se la creguin, i que quan l’aixequin ho celebrin de veritat, tots els clubs estarem disposats a arribar a un acord”, va sentenciar.