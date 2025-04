Futbol - Primera Federació

‘Beto’ Company: “Ha arribat un punt en què tots hem de donar el millor de nosaltres mateixos”

L'entrenador de l'FC Andorra deixa clar que li agradaria donar un cop d'autoritat aquest dissabte en la visita a l'Osasuna Promesas

La pallissa a la Gimnàstica Segoviana ha permès a l’FC Andorra mantenir-se al play-off a falta de cinc jornades per cloure la fase regular de la Primera RFEF. Amb 50 punts, estan a un del quart i el tercer classificat, la Reial Societat B i el Nàstic, i dos per sobre del sisè, el Bilbao Athletic. “Ha arribat un punt en què tots, des del primer fins a l’últim, també cos tècnic, hem de donar el millor de nosaltres mateixos”, va dir ahir el tècnic tricolor, ‘Beto’ Company, fent esment del retorn de peces com Oriol Busquets o César Morgado. El vallenc va deixar clar que és fonamental poder donar minuts de qualitat, aspecte clau perquè els jugadors donin el 100% en aquest tram final de curs. “De res serveix dir-los-hi que són molt bons, molt guapos i molt valents. No, camp [fent referència als minuts] i realitat”, va afegir.

Preguntat per si la victòria es tracta d’un cop d’autoritat, l’entrenador va deixar clar que aquest li agradaria donar-lo el dissabte (18.00 hores), quan s’enfrontin a l’Osasuna Promesas a Tajonar. “Al Nacional ens sentim forts i còmodes, però volem el plus fora de casa, i aquest és el premi gros”, va completar, conscient que els matxs fora del Principat continuen sent la principal assignatura pendent dels de la Baixada del Molí. “Evidentment ens dona moral [el triomf contra la Gimnàstica], però anem a deixar-nos d’històries i anem a competir de veritat, anem a fer un bon partit fora de casa i a guanyar-lo, això és el que volem”, va incidir.

Pel que fa al duel, Company va reconèixer que hi havia poques coses a demanar. “Potser que a la primera meitat haguéssim tingut una mica més de control i que haguéssim pogut sotmetre una mica més el rival, també una mica de claredat en el joc”, va dir, fent esment que els va sorprendre que els de Ramsés Gil “vinguessin tan amunt”. Amb tot, es va mostrar especialment content perquè “guanyem amb distància de gols i perquè marquen els que han de marcar, els de dalt, que són molt bons”.

En aquest sentit, el català va reconèixer que els ha costat encaixar a Manu Nieto i a ‘Lauti’ de León a l’11: “De vegades no ho hem vist i de vegades han tingut actuacions que entre un i altre semblava que no s’entenguessin, i està sent una tasca obsessiva del cos tècnic”. “Que aquests dos homes, davanters top, donessin rendiment a la categoria… per a nosaltres és el partit somiat. Que facin gols i que s’entenguin, hem de continuar en aquesta línia”, va cloure.