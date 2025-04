Primera RFEF

El show marca de la casa de Lautaro i Nieto davant la Segoviana enlairen a l’FC Andorra fins als 50 punts (5-1)

Un doblet de 'Lauti' i un contundent 'hat-trick' del 9 manté als del Principat en la zona de Play-off en un duel que es va dinamitar a la represa

L’Andorra continua somrient quan juga a l’Estadi Nacional i aquest migdia ha aconseguit novament una victòria enèrgica davant la Gimnástica Segoviana que el manté a la zona de promoció d’ascens. Després d’un primer temps dominat pels tricolors; no obstant això ,que ha acabat en empat, Manu Nieto i ‘Lauti’ han guiat els del Principat a un triomf plàcid per 5-1 i de pur espectacle per a la grada que reforça l’equip de cara a l’important tram final del curs.

Respecte al duel, els de ‘Beto’ Company han sortit dominadors i amb la intenció d’anar pels tres punts des del principi i, just culminat el primer quart d’hora, ja han aconseguit traduir-ho en el marcador: de manera que Lautaro de León ha aprofitat una gran jugada individual d’Almpanis per superar el porter Héctor Oliva amb un xut des de la frontal (16′). El gol li ha provat a l’Andorra, que ha continuat tenint la pilota amb criteri i buscant amb alegria la porteria rival. Els tres de dalt (Manu, Lautauro i Almpanis) es notaven inspirats i els tricolors tenien el partit controlat i a on volien.

Tot i això, la Gimnástica Segoviana no li he perdut la cara al duel en cap moment d’aquest primer temps i el migcampista Fernando Llorente ha tingut una molt bona opció per fer l’empat. Tanmateix, l’Andorra ha preservat el control, tot i que just abans d’anar als vestidors, en una acció desafortunada, el davanter gal·lès, Joshua Farrell, ha fet l’empat (1-1), un càstig excessiu per als tricolors vist com havien marxat els primers 45 minuts.

Contràriament, el segon temps ha estat una història completament diferent, atès que l‘FC Andorra ha encarrilat el triomf poc després de reprendre’s. De forma que al minut 52, després d’un xut llunyà de Sergio Molina, un defensa ha fet caure Almpanis dins l’àrea i, des dels 11 metres, Manu Nieto no ha perdonat i ha posat l’avantatge pels blaus (2-1). Tot just després, el ‘9’ andorrà ha aprofitat una bona recuperació d’Álvaro Martín per posar el tercer al caseller (3-1) i deixar el partit molt de cara pels locals.

Amb l’encontre ja fent baixada, els tricolors han jugat a plaer la darrera mitja hora i han acabat així d’ampliar la renda gràcies a l’encert dels seus dos màxims golejadors. Així, el primer d’ells ha estat novament ‘Lauti’ qui ha aprofitat una altra gran assistència d’Álvaro Martín per anotar el 4-1, mentre que al 71′, ha estat l’anterior protagonista qui ha cedit el gol fet perquè Manu Nieto anotés el seu ‘hat-trick’ particular. Victòria pirenaica que deixa als de ‘Beto’ en una confortable cinquena posició amb 50 punts.