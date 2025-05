Futbol - Primera Federació

‘Beto’ Company: els números des de la seva arribada a la banqueta de l’FC Andorra com a primer entrenador

Suma 14 matxs, set victòries, tres empats i tres derrotes, és a dir, el mateix nombre de triomfs que Costa amb 20 duels, i amb la meitat de desfetes

Era un dimarts 2 d’abril, evidentment de l’any passat, quan l’FC Andorra va presentar oficialment a Ferran Costa. Al cap de 293 dies, amb el pas per les darreres nou jornades de LaLiga Hypermotion i just després de l’inici de la segona volta de la Primera RFEF, va ser destituït deixant els tricolor en 10a posició a quatre punts del play-off. En no tenir cap substitut lligat, la directiva va decidir sortir momentàniament del pas fent que l’assistent del de Castelldefels agafés les regnes de l’equip. Des de llavors, ‘Beto’ Company, recollint un conjunt ‘ferit’ amb només tres victòries, tres empats i quatre derrotes en les anteriors 10 jornades, ha tornat els pirenaics entre els cinc primers classificats.

Si ens fixem en xifres pràctiques, centrant-nos purament en resultats, el vallenc porta 14 matxs com a primer entrenador: set victòries, tres empats i tres desfetes. És a dir, el mateix nombre de triomfs que Costa amb 20 duels, i amb la meitat de derrotes. Així, els punts totals de Company [amb una mitjana d’1,78 per matx] fins a la data sumen 25, contra els 28 del castelldefelenc [amb 1,40 de mitjana per partit]. Pel que fa als percentatges de victòries, l’actual tècnic arriba al 50%, mentre que la xifra de Costa abans del seu cessament va ser del 35%.

El vallenc a la banqueta del Nacional durant el partit contra la ‘Sego’. | @FCANDORRA

En registres golejadors, l’FC Andorra, sota les ordres de Company, també millora el de l’anterior entrenador, ja que es tracta d’una diferència positiva de vuit dianes, i la de Costa, de només una. El tarragoní també millora en un altre aspecte al barceloní: els matxs fora de casa. Des del primer moment en va fer èmfasi, i havent disputat tres partits menys que el de Castelldefels lluny del Nacional, avui en dia suma els mateixos triomfs: dos. La resta són dos empats i tres desfetes, mentre que Costa, en 10 jornades, va signar tres empats i cinc derrotes. En aquest sentit, la mitjana de punts per partit de Company fora del Principat és d’1,14, i la del de Castelldefels, 0,9.

Queden quatre jornades per cloure la lliga, i els pirenaics rebran aquest cap de setmana el Nàstic de Tarragona i en dues setmanes el Sestao River. Els quedarà viatjar el següent cap de setmana al Johan Cruyff contra el Barça Atlètic, per posteriorment tancar la fase regular al Reino de León davant la ‘Cultu’.

La comparativa entre Ferran Costa i ‘Beto’ Company a Primera RFEF. | El Periòdic