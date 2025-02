‘Beto’ celebra que tothom va en la mateixa línia i que ara l’han de traduir en resultats

Obviant el partit de Copa Catalunya, en aquest acabat d’estrenar 2025 l’FC Andorra no ha vist cap victòria ni cap gol a favor. De totes maneres, i agafant el relleu a la roda de premsa de Gerard Piqué, ‘Beto’ Company ha deixat clar que la sensació “és que estem tots en el mateix vaixell, i això és bo per a tots”. Pel club, per la direcció esportiva, pel cos tècnic i pels jugadors. “Hem agafat una línia en la qual tothom creu i ara l’hem de traduir en bon joc i resultats”, ha completat.

La prova de foc per revertir la mala dinàmica els arribarà el diumenge (12.00 hores) jugant de nou a l’Estadi Nacional per rebre el Lugo, 14è classificat amb tres punts menys que els pirenaics, 26. En aquest sentit, el tècnic interí tricolor –cada vegada menys interí–, ha assenyalat que els gallecs plantejaran un partit similar al de l’Ourense. Cal destacar que el Lugo té nou entrenador des de fa dues setmanes, el valencià Toni Seligrat, qui només ha dirigit un duel i es va endur els tres punts, i planteja un joc diferent del de ‘Lolo’ Escobar. “Voldrà fer un bloc molt fort des de l’ordre, posar molta atenció a la pilota aturada, prendre pocs riscos i esperar que cometem errades”, ha comentat Company.

Amb tot, el de Valls ha apuntat que modificarà matisos respecte al matx del passat cap de setmana tot i que en essència “serem els mateixos” pel que fa a l’estil, el qual té molt clar: “El club i l’equip estan fets per tenir la pilota, ser agressius amb ella, potser atacar una mica més ràpid, però sempre des de la combinació”. També ha reconegut el que fa temps es posa al focus, la manca golejadora. “No hi ha cap recepta màgica, hem de ser una mica més precisos tot perfeccionant aquelles situacions en què creiem que podem fer gol”, ha dit al respecte, també fent esment de la importància de deixar la porteria a zero.

La gespa i el canvi d’estadi

Preguntat per l’estat de la gespa de cara el diumenge, ‘Beto’ Company ha comentat que tindrà condicions similars a l’anterior partit: “És molt difícil que es recuperi en quatre dies i tampoc ho farà durant la temporada d’hivern. La gespa tindrà una recuperació a mitjà-llarg termini i en això s’està treballant, però tampoc ho podem fer servir d’excusa“. Així mateix, envers l’afer amb l’Estadi Nacional, l’entrenador ha deixat clar que “jugarem on ens diguin i el club cregui que ha de ser”. “El cos tècnic estem una mica fora de la situació, ens hem de preocupar del de dins el terreny de joc”, ha finalitzat.