Andorra s’imposa a Espanya i França en la Copa Pirineus amb 11 medalles i 1956 punts

La Copa Pirineus de categoria U16 i U14, la qual s’ha celebrat a Espot, ha tancat aquest diumenge amb un segon eslàlom que ha deixat la selecció andorrana com a vencedora en la classificació final. En aquest sentit, s’han sumat cinc medalles més a les sis assolides el dissabte i Andorra, amb 1956 punts, s’ha imposat a Espanya, 1219 punts, pels 809 de França. “Andorra està esquiant bé, es nota que hi ha un projecte molt potent des de la base i any a any estem donant passes endavant molt importants“, ha declarat el responsable de l’equip EEBE U16, Pol Carreras.

En l’U16 femení, Carlota Comellas ha assolit la victòria per davant de la francesa Silou Pouzens i l’espanyola Maialen Ros. En 5a posició ha estat Júlia Capdevila, seguida d’Anna Raméntol (7a) i Vicky Gallerani (14a). D’altra banda, Etna Pou no ha pogut acabar la cursa. En la categoria masculina, Àlex Comellas ha tornat a estar al podi emportant-se la plata. Dins del top 10 han acabat Èric Guimerà, en 4a posició; Aleran Mitjana, en 8a, i Alexandre Areny, en 9a. Per la seva part, Marc Visa ha estat 13è; Llorenç Babi, 18è; Roger Delgado 20è; Manel Romo 21è i Guillem Rous 23è. No han acabat Max Figueredo, Max Black, Quim Llort, Aiden Grard i Arnau Escabrós.

Pel que fa a la categoria U14 masculina, Thomas Breitfuss ha estat segon entre els espanyols Joaquin Camacho i Carlos Núñez. En 5a posició ha acabat Iker Cerdà, mentre que la 6a ha estat per Pol Xampeny; la 8a per Martí Eudal; la 9a per Aitor Corbalan: l’11a per Lluc Gacia; la 12a per Jofre Casal i la 22a per Max Gabriel. No han acabat Kim Ambor i Jan Fernández. En la cursa femenina, doble metall tricolor amb l’or de Paula Ledesma i el bronze d’Èlia Capdevila. A més, Martina Aixàs ha estat 6a, seguida d’Emma Soto (7a), Carla Peris (9a) i Naia Antor (11a). No han acabat Chloe Peris, Mia Pintado i Gisela Drets.

Cancel·lat l’eslàlom masculí de Baqueira

A Baqueira, s’ha disputat només una de les dues curses previstes. La cursa femenina ha comptat amb la presència d’Isabella Pérez i Ainhoa Piccino, que no han pogut acabar, mentre que la masculina no s’ha pogut celebrar per la gran quantitat de corredors i la manca de neu. Els dos pròxims dies l’estació d’Espot acull els eslàloms masculins i femenins, amb la presència de l’equip nacional masculí i el grup EEBE U19 al complet.