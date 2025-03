Andorra s’agafa a l’èpica i s’imposa meritòriament a Macedònia del Nord amb gols de Regalo i Blat (2-1)

Qui havia de dir a finals de maig, quan es va conèixer el grup, que Andorra acabaria signant una ‘Main Round’ d’un Preeuropeu com l’ha acabat fent. Si encara es quedessin curts els resultats assolits, com els empats davant els Països Baixos, avui han acabat de posar la cirereta imposant-se a Macedònia del Nord per dos a u, un triomf merescut amb gols de Christian Regalo i Adrià Blat tot agafant-se a la mateixa èpica de la fase prèvia de la cita.

Ja va deixar ahir clar Talin Puyalto que els seus s’haurien de fer forts en defensa i a partir d’aquí construir la resta. I així han estat bona part dels primers 20 minuts, en què els visitants ja han gaudit d’ocasions des del principi. Ara bé, els primers tirs entre els tres pals han estat per als pirenaics als dos minuts de duel, primer amb Arnau Rodríguez i després amb Jose Segura, els quals ha aturat Antonio Petrovski. A partir de llavors els tricolor han fet una passa endavant, sobretot mostrant-se molt ben plantats al darrere, i poc més tard Roc Torres ha provat sort amb una acció per banda davant Martin Todorovski que també ha refusat el porter rival.

Els de Vasil Skenderovski han continuat mantenint la possessió, però sense concretar, fins que al cap de set minuts del xiulet inicial han gaudit de la més clara de la primera meitat. Se l’ha adjudicat Mario Blagojevski, qui després de combinar amb Jakup Ramadan ha rebut una passada de la mort amb ‘Xavito’ superat que Torres s’ha encarregat de salvar, amb el genoll, davant la porteria buida. Durant els 10 minuts abans del descans el matx ha acabat esdevenint de tu a tu, amb els macedonis tenint més esfèrica, però sent els andorrans quins han protagonitzat les més destacades. Han estat per a Adrià Blat i el gran dels Rodríguez, amb dos xuts que ha tornat a parar Petrovski.

Roc Torres en una acció amb Ivan Krstevski. | FAF / @m4rv_d3sign

A la tornada dels vestidors s’ha reprès el guió marcat amb Andorra tancada a l’espera de poder sortir al contracop. Les oportunitats han tardat més a arribar, i no ha estat fins als cinc minuts amb una doble ocasió de Torres i de Christian Regalo que el porter del KMF Proekt ha tornat a aturar. A la contra, Taulant Ismaili ho ha intentat amb un potent xut des de la frontal que ha sortit fora per poc. També ha aparegut Aitor Rubio, qui ha entrat a la segona part, per refusar tirs de Blagojevski i Zoran Leveski.

Han acabat sent els locals qui més ho han intentat, amb arribades rellevants de Blat, Segura i Torres que no han acabat veient porta, però sent dominadors de la pilota. El premi els ha pogut arribar amb un doble penal (33′), però Regalo l’ha enviat a peus de Petrovski. Ell mateix ha estat posteriorment l’encarregat d’anotar (35′), desfent-se del seu defensor amb una ‘croqueta’ i colant l’esfèrica per sota el porter rival. Els de Skenderovski han sortit amb porter jugador i Todorovski ha empatat just després, però Blat, tot recordant l’èpica de la fase prèvia de la ‘Main Round’, ha tornat a avançar els seus en l’acció posterior signant la mateixa jugada que Regalo i sentenciant.

Amb el triomf, Andorra clou la fase europea en tercera posició sumant sis punts, dos menys que Països Baixos, que avui ha perdut contra Portugal (4-7), i a 12 dels lusitans. Macedònia del Nord tanca el grup amb només el punt assolit de l’empat contra els tricolor al seu feu.