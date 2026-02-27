Andorra rep l’elogi del podi de la prova de descens: “No entenc per què no van aconseguir el Campionat del Món”

La Copa del Món femenina deixa, més enllà dels cronòmetres, una altra fotografia en la seva primera jornada de competició: la bona sintonia entre les esquiadores i l’escenari andorrà. La prova de descens a la pista Àliga l’ha guanyat Corinne Suter, seguida per Nina Ortlieb i amb Sofia Goggia completant el podi, i totes tres han coincidit en el mateix diagnòstic sobre Andorra.
“Encara no entenc per què no van aconseguir el Campionat del Món, perquè crec que estan fent moltíssim esforç”, així de contundent ha estat Ortilieb tot just després de finalitzar la seva baixada. L’esquiadora austríaca ha deixat clar que sempre li agrada venir al Principat i ha destacat les condicions, el traçat i poder competir amb bon temps. També ha elogiat l’equip organitzador, el qual ha qualificat de “fora de sèrie”, i ha subratllat que, amb les temperatures actuals, presentar una pista en aquestes condicions és “impressionant”. A més, ha destacat que el públic anima totes les corredores i que es nota que aprecia les atletes.
Per la seva banda, la vencedora Corinne Suter ha dit que li encanta competir a la pista Àliga i ha afirmat que el més impressionant és l’estat de la neu malgrat la calor. Així, ha assenyalat que no coneix cap esquiadora que no li agradi competir a Andorra i ha destacat l’amplada del traçat i el caràcter divertit de les pistes, fins al punt d’assegurar que quan deixi la competició voldrà tornar al país de vacances d’esquí. En la mateixa línia, Goggia, tercera, ha descrit el traçat com a molt pla en determinats trams, on es poden marcar diferències, i ha assenyalat que la part tècnica exigeix precisió.
Si les protagonistes valoren la pista i l’ambient és, en part, perquè des de la graderia i voltants de la pista la gent ha respost. Prop de 300 nens de les escoles de Canillo (tant l’andorrana com la francesa) han omplert la zona d’arribada amb crits i banderes. En una altra zona hi havia una família de la Massana, la qual ha explicat a aquest mitjà que han decidit pujar amb els fills tot i ser dia lectiu. D’aquesta manera, apunten que si el país aconsegueix portar esdeveniments d’aquest nivell, “cal aprofitar-los”. Tant pare com mare consideren que “costa portar Copes del Món al Principat” i que s’han de posar en valor, sobretot per fomentar la il·lusió dels més petits.
A peu de pista també hi havia aficionats que han fet quilòmetres per viure-ho en directe. Manuela, italiana, ha relatat que ha viscut molts anys a Barcelona, que tenen casa al Principat i que han volgut aprofitar uns dies de vacances (ara resideixen a França) per assistir a la prova. Porten al país des de dissabte i marxen dimarts, assumint que el viatge serà llarg per les afectacions viàries de l’RN20: “Ens esperen unes set hores de tornada”, ha esmentat.
Des de dins de l’organització, el voluntari Mado pondera que la seva funció és vetllar perquè en zones de pas es treguin els esquís, donar informació i controlar accessos. En aquest sentit, ha assegurat que, sent el primer dia de cursa oficial, hi ha molta més gent que en l’edició anterior (ell ja hi va participar el 2024 i acumula tres curses com a voluntari) i es mostra satisfet amb el tracte rebut: “M’agrada l’esquí i l’experiència em compensa reben forfet, vestuari, menjar i, sobretot, la satisfacció de formar part de l’esdeveniment”.
Amb tot, això només ha estat el tret de sortida a un cap de setmana que promet ser intens. Dissabte serà el torn del Super Gegant a partir de les 10.15 hores i diumenge la Copa del Món s’acomiadarà del Principat exactament igual.