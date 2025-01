Andorra acollirà el mes vinent la Red Bull Night Rider

Al sector El Tarter tindrà lloc el pròxim 15 de febrer (19.00 hores) una cita ineludible per als aficionats del freestyle. Serà la renovada Red Bull Night Rider, l’antiga Atomic Night Fever que ja va tenir lloc al Principat, la qual canvia de nom tot mantenint l’esperit. La cita “promet revolucionar l’escena amb un esdeveniment nocturn únic que fusiona les disciplines d’esquí i snowboard“, han esmentat des de l’organització en un comunicat.

Així, els millors en la modalitat de ‘jibbing’ competiran en un recorregut creat exclusivament per a l’ocasió. Hi participaran 30 ‘riders’, entre els quals es troben alguns dels millors talents d’Europa com els ja confirmats Noah Albaladejo, Enric Font i Ian Serra, així com els snowboarders Mario Pretzel, Siset Silleras, Aleix Calderón, Jaime Castro i Paula Benito. A més, com a convidada especial, es comptarà amb la presència de la catalana Queralt Castellet, una de les màximes referents del snowboard a nivell internacional. Amb tot, cal destacar que l’entrada és gratuïta.

“És un orgull i tenim moltes ganes de fer aquest esdeveniment; és recuperar un format d’anys enrere, però donant-li una volta amb un escenari espectacular i els millors corredors de la mà de Red Bull”, ha dit el responsable de Snowparks i activitats de freestyle de Grandvalira Soldeu – El Tarter, Enric Bonvehí, qui s’ha mostrat convençut que la cita serà “un espectacle increïble”.