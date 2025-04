Ciclisme

Andona Racing debuta en el Challenge de la Comunitat Valenciana

Els resultats més destacats són assolits per Raquel Balboa, amb un top10 a Nàquera i un top20 a Estivella

Andona Racing va debutar en el Challenge de la Comunitat Valenciana el passat cap de setmana, on l’equip va superar dues proves exigents a Nàquera i Estivella, respectivament, en el que va suposar un pas endavant per a les ciclistes, “per poder créixer juntes i adquirir grans aprenentatges”, han citat des d’Andona.

Cal destacar que les ciclistes desplaçades a les terres valencianes per part del conjunt tricolor no van ser només les de més experiència, sinó que també van participar algunes de les noves incorporacions com Ona Ferrando o Mariona Morral. Els resultats més destacats, però, van ser assolits per Raquel Balboa, amb un top10 a Nàquera i un top20 a Estivella, on va estar seguida de Miren Miquel, Esther Piquer, Sílvia Daban i Candela Pérez. Tot i que Isis Baraldès i Anna Albalat van iniciar una bona cursa, una caiguda les va deixar fora.

Cal destacar també la participació de Clara Riva, júnior de primer any que continua progressat i aprenent amb les curses internacionals.