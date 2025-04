Bàsquet - ACB

Amb la salvació a tocar, Joan Plaza recorda que “som professionals” i que han de donar el màxim cada dia

El tècnic fa èmfasi que encara els falten dos triomfs per arribar als 12, i el camí del MoraBanc està ple d'espines, primer amb el Reial Madrid

L’ajustada victòria per 84 a 81 contra el Bilbao Basket ha permès al MoraBanc Andorra tenir la permanència a l’ACB a tocar falta de set jornades. Això, i que el Barça es va imposar al Municipal d’Esports de Granada per a 86 a 93 a un Covirán que continua penúltim amb quatre victòries menys que els tricolor. Malgrat tot, Joan Plaza té clar que per mantenir-se a la categoria no ha d’existir la comoditat. “Som professionals i ens paguen per anar ‘a tope’ cada dia. Jo entenc que puc ser un psicòpata d’això, però hem de ser capaços de contagiar els jugadors perquè entenguin que no poden administrar esforços. Hem d’anar sempre al màxim”, va dir l’entrenador dels pirenaics en la roda de premsa posterior al duel contra els bascs.

Pel que fa al partit, el barceloní va celebrar la bona predisposició i esforços dels seus “en molts moments”, però va deixar clar que aquesta bona actitud l’han d’allargar durant els 40 minuts. “Encara hi ha coses molt òbvies que no ens podem permetre”, va comentar, fent esment de les pèrdues no forçades i al baix percentatge en el tir lliure. Un dels noms propis va ser el de Sekou Doumbouya, de qui Plaza va destacar que si és capaç de ser constant, “seria genial”. “Estic content per la seva aportació, però que això ho faci la setmana vinent, l’altra i fins al final de curs”, va afegir.

El tècnic català va recordar que encara els falten dos triomfs per salvar-se matemàticament. I el camí més pròxim per als seus està ple d’espines. Aquest diumenge (12.30 hores) els andorrans visitaran el líder, el Reial Madrid, conjunt que només ha perdut en quatre ocasions i la darrera va ser a València el 22 de desembre. És a dir, encadenen 15 triomfs. Posteriorment rebran l’Hiopos Lleida, empatats amb les mateixes victòries, però amb un partit menys, i la següent setmana viatjaran a Màlaga per enfrontar-se a l’Unicaja.

Les darreres quatre jornades tampoc seran menys intenses ni importants. Es veuran les cares contra el Bàsquet Girona, amb qui també van igualats, i seguidament amb els dos cuers. Primer contra el Leyma Corunya i tancaran la temporada visitant el Granada. Entremig, també jugaran contra el BAXI Manresa.

Shannon Evans en una acció del partit del dissabte. | @Martinscphotosport