ACB - Bàsquet

El MoraBanc Andorra suma la desena amb èpica i coratge davant un Bilbao combatiu

El nord-americà Jerrick Harding ha aparegut quan més se’l necessitava i ha començat el seu recital particular cap al minut 35

El MoraBanc Andorra continua creixent i creient. En una Bombonera entregada, l’equip de Joan Plaza ha sumat la desena victòria a la Lliga Endesa després de superar el Surne Bilbao Basket per un ajustadíssim 84 a 81. Un triomf forjat amb suor, intensitat i un final d’infart, decidit en la darrera acció del partit.

Els tricolors han començat amb energia i encert. Sòlids des del darrere i amb Sekou Doumbouya mostrant-se com a referent ofensiu, els primers instants han estat de domini local (11-4 al minut 3), amb Evans i Harding aportant espurnes de qualitat. Tot i així, el Bilbao ha reaccionat i ha capgirat el marcador superat l’equador del primer quart. El període s’ha tancat amb avantatge visitant (21-23), aprofitant les concessions defensives dels locals.

El segon quart ha estat marcat per un punt d’inflexió: un tap espectacular de Rafa Luz, que ha sacsejat l’equip i el pavelló. A partir d’aquí, el MoraBanc ha imposat la seva defensa, deixant l’equip basc amb només dues cistelles en cinc minuts. La intensitat ha donat fruits i, protegint el rebot i corrent amb criteri, els andorrans han tornat a agafar les regnes del partit (30-25, minut 15). Tot i això, el Bilbao no ha abaixat els braços. Un parcial de 0-7 abans del descans ha capgirat de nou el guió i els de Ponsarnau han marxat als vestidors amb un lleuger avantatge (39-41), aprofitant el poc encert local des del triple (6 de 17).

A la represa, el MoraBanc ha sortit amb la intenció de posar-se el partit a l’esquena. Amb una pressió alta i una defensa agressiva, han tornat a igualar ràpidament (45-45). Chumi Ortega, incombustible, ha aportat energia i ofici, i el partit ha entrat en una fase de màxima igualtat, plena de contactes i lluita per cada possessió. Rafa Luz ha fet un pas endavant majúscul, liderant en totes les facetes del joc: penetracions, rebots, defensa i caràcter. El seu esforç ha estat clau per tancar el tercer quart amb el marcador favorable (64-61).

El darrer quart ha estat una autèntica batalla. Sekou Doumbouya, en un dels seus millors partits amb la samarreta tricolor, ha continuat dominant la pintura, mentre Domínguez mantenia vives les opcions visitants amb llançaments des de llarga distància. Amb tot per decidir, Jerrick Harding ha aparegut quan més se’l necessitava. El nord-americà ha començat el seu recital particular cap al minut 35 (73-70), mostrant per enèsima vegada el seu talent en finals ajustats.

Amb el públic apretant i el Bilbao picant pedra fins al final, Rafa Luz ha estat l’ànima de l’equip, contagiant lluita i entrega. El MoraBanc ha resistit els últims embats visitants i, tot i la tensió del darrer minut, ha sabut jugar amb el cap fred per segellar una victòria vital amb l’últim sospir (84-81).

Amb aquest triomf, els de Joan Plaza escalen posicions i es carreguen de moral per afrontar un desafiament d’altura: el proper diumenge 20 d’abril (12.30 hores), visita al feu del Real Madrid en la jornada 28 de la Lliga Endesa. Un repte majúscul per seguir creixent.