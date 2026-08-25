[Amb imatges]: La quarta etapa de La Vuelta a Espanya, cinquena vegada íntegra pel país, dona el tret de sortida

La quarta etapa de l’edició d’enguany de La Vuelta a Espanya ja ha donat el tret de sortida. Ho ha fet després de la presentació oficial dels equips i de la posterior tallada de cinta per part de les autoritats andorranes a l’avinguda Tarragona d’Andorra la Vella, espai que per primera vegada també servirà de punt final de la prova.
Tot plegat, la cinquena etapa íntegra que viu el Principat ha començat amb una acollida i una expectació a l’alçada que es mereix. En aquest sentit, des de primera hora del matí la gent s’ha aplegat al parc Central per veure de primera mà els seus ídols i després fer camí fins a la rotonda dels Marginets, des d’on s’ha iniciat la cita.
D’entre la gran majoria d’aficionats, un nom, el de Tadej Pogačar. Vigent campió del Tour de França, l’eslovè encapçala la classificació provisional del campionat espanyol, una de les tres Grans Voltes, i l’única que li resta per guanyar.