Amarg tancament d’any per al MoraBanc Andorra

El MoraBanc Andorra ha tancat l’any 2024 amb una derrota dolorosa a la Bombonera davant el Tenerife per 83-92. Tot i el gran esforç dels tricolors, les errades i les pèrdues de pilota han marcat el partit contra un rival que ha sabut aprofitar cada oportunitat. Natxo Lezkano, entrenador del MoraBanc, ha elogiat el talent del conjunt canari i ha reconegut els aspectes a millorar del seu equip.

“No puc dir res dolent dels meus jugadors”, ha afirmat Lezkano. “Han posat molt esforç, molta concentració i molta energia. És cert que ens han castigat amb els errors que hem comès. És un equip amb molt talent i capacitat per llegir el joc i entrar”. L’entrenador basc ha destacat la capacitat del seu equip per recuperar-se en els moments complicats: “Hi ha hagut moments que hem estat malament i hem aconseguit recuperar. Cada cop que hem estat a prop, només a un punt, ells han aprofitat cada petit errada que hem fet. Hem fet un bon esforç per estar aquí”.

El MoraBanc ha comès 12 pèrdues de pilota, una estadística que Lezkano ha subratllat com un dels factors determinants. “Avui és el dia que més pèrdues hem tingut, i cada cop que perds una pilota significa que no llençaràs a cistella. Si tires menys que el rival, això vol dir que guanyaran ells”. A més, el rebot també ha estat una assignatura pendent. “És cert que hi ha hagut molt bona defensa del rival, i ens han fet mal amb el rebot”.

L’entrenador també ha mostrat el seu malestar per la derrota a casa. “Ens fastidia perdre davant de la nostra gent i a casa”. Respecte a l’actitud dels tricolor en acabar el partit, el basc ha remarcat que quan “acaba el partit i estàs malament, i això vol dir que importa. Ens queda recuperar-nos i pensar en el següent partit”.

El Tenerife, liderat per David Kramer (30 punts) i Marcelinho Huertas (19), ha executat un partit gairebé perfecte. Tot i que el MoraBanc ha aconseguit mantenir la tensió fins al final, els canaris han sabut aprofitar els moments clau per imposar-se. “Tenerife ha fet un partidàs. Cada cop que hem comès errors, ho han castigat”, ha reconegut el tècnic.

Amb aquesta derrota, el MoraBanc Andorra tanca l’any amb la mirada posada en els pròxims compromisos. “Han hagut alguns minuts que hem jugat molt bé i hem estat molt a prop. Ara toca treballar i millorar”.