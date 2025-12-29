L’FC Andorra recupera la dinàmica de treball amb el retorn als entrenaments després d’una setmana de descans

El primer equip del FC Andorra ha tornat aquest migdia a l’activitat després d’una setmana de vacances. La represa dels entrenaments s’ha dut a terme a l’Estadi Comunal, marcant l’inici del nou cicle de treball de l’equip tricolor. La sessió ha comptat amb la presència de tota la plantilla, a excepció del porter Jesús Owono, que es troba disputant la Copa Àfrica amb la seva selecció nacional.
Amb aquest retorn a la dinàmica d’entrenaments, el conjunt andorrà comença a preparar el primer compromís oficial de l’any. El duel inaugural del 2026 està previst per al diumenge 4 de gener, quan l’equip s’enfrontarà al Ceuta. La jornada ha servit com a punt de partida per reprendre la rutina esportiva després de l’aturada, amb l’objectiu de recuperar el ritme competitiu de cara als propers compromisos oficials.