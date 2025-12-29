Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
SUBSCRIU-T'HI
  • Els jugadors de l'FC Andorra en un moment de descans del primer entrenament post vacances. | @FCAndorra
El Periòdic d'Andorra
  • Esports
Futbol

L’FC Andorra recupera la dinàmica de treball amb el retorn als entrenaments després d’una setmana de descans

La plantilla tricolor es retroba a l’Estadi Comunal amb la mirada posada en el primer compromís oficial de l’any vinent contra el Ceuta

El primer equip del FC Andorra ha tornat aquest migdia a l’activitat després d’una setmana de vacances. La represa dels entrenaments s’ha dut a terme a l’Estadi Comunal, marcant l’inici del nou cicle de treball de l’equip tricolor. La sessió ha comptat amb la presència de tota la plantilla, a excepció del porter Jesús Owono, que es troba disputant la Copa Àfrica amb la seva selecció nacional.

La sessió s’ha dut a terme amb tots els futbolistes disponibles, excepte Jesús Owono, encara immers en competició internacional

Amb aquest retorn a la dinàmica d’entrenaments, el conjunt andorrà comença a preparar el primer compromís oficial de l’any. El duel inaugural del 2026 està previst per al diumenge 4 de gener, quan l’equip s’enfrontarà al Ceuta. La jornada ha servit com a punt de partida per reprendre la rutina esportiva després de l’aturada, amb l’objectiu de recuperar el ritme competitiu de cara als propers compromisos oficials.

Comparteix
Notícies relacionades
La Casa de la Vall i Sant Martí de la Cortinada concentren les principals restauracions patrimonials del 2025
El Principat acull l’eslàlom FIS de la Copa Creand en una jornada marcada pels triomfs de Cornella i Medina
La cursa solidària La Llufa d’Ordino reuneix una setantena de participants pels carrers de la parròquia

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Comparteix
ACB
  • 30/11/2024
  • 20:45
  • Fora de casa

Bàsquet Girona

85

MoraBanc Andorra

98

  • 17/11/2024
  • 17:00
  • Poliesportiu d'Andorra

MoraBanc Andorra

89

Unicaja de Màlaga

106

  • 09/11/2024
  • 18:00
  • Poliesportiu d'Andorra

MoraBanc Andorra

71

UCAM Múrcia

83

Primera RFEF
  • 01/12/2024
  • 12:00
  • Fora de casa

Gimnástica Segoviana

3

FC Andorra

2

  • 24/11/2024
  • 15:30
  • Estadi Nacional

FC Andorra

1

Unionistas

1

  • 17/11/2024
  • 17:30
  • Fora de casa

Nàstic

1

FC Andorra

1

Lliga Multisegur
  • 18/05/2025
  • 16:30
  • CE de la FAF

FC Santa Coloma

0

Ranger's

5

  • 18/05/2025
  • 13:30
  • CE de la FAF

FC Pas de la Casa

1

Atlètic Club Escaldes

5

  • 18/05/2025
  • 11:00
  • CE de la FAF

FC Ordino

5

The Boss FS la Massana

1

  • 18/05/2025
  • 11:00
  • CE de la FAF

Nóbrega Constructora CF Esperança

0

UE Santa Coloma

4

  • 16/05/2025
  • 10:30
  • CE de la FAF

Inter Club Escaldes

3

Penya Encarnada

2

Notícies relacionades
  • Esports
Plaza elogia l’equip, però exigeix demostrar que el MoraBanc pot jugar al màxim nivell divendres davant el Lleida
  • Esports
El MoraBanc Andorra s’apaga a la represa davant del València tot i un començament arrollador al Roig Arena
  • Esports
Mijares culmina a Semmering el millor eslàlom femení andorrà amb determinació i una segona mànega sòlida
Publicitat
Entrevistes esportives
Xary Rodríguez 
Presidenta d’Andona
Àlex Terés
Autor del llibre ‘Principat Blaugrana’
Marina Fernández
Exjugadora de la selecció
Publicitat
Publicitat
Publicitat
Publicitat

SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu