Més de 2.300 alumnes del país s’apropen al món de la ciència amb les sessions formatives d’Andorra Recerca i Innovació

Andorra Recerca i Innovació (AR+I) ha tornat a realitzar sessions formatives als estudiants de les escoles del país. Es tracta d’un programa dirigit tant al professorat com a l’alumnat que no només busca apropar els centres educatius a la ciència i la investigació, sinó que també pretén fomentar la convivència i generar recursos pedagògics. Els tallers i les formacions que s’han fet al llarg del curs escolar 2025-26 han variat en funció dels cursos implicats en les sessions que s’han fet, un total de 116 on han participat més de 2.300 alumnes.
Els estudiants de primera ensenyança han concentrat un munt d’activitats i tallers dirigits en la convivència, el benestar emocional, combatre l’assetjament escolar i gestió emocional tot i que també han participat en sessions sobre el canvi climàtic i coneixement dels riscos naturals. La formació més rellevant pel que fa a la segona ensenyança, i que ha comptat amb la participació de 782 alumnes en 37 sessions, ha sigut la relacionada amb els riscos naturals. A mé,s també s’han fet activitats per descobrir els diversos ecosistemes andorrans, com la Ruta Inclusiva Natura Sonora (RINS).
Per la seva banda, els alumnes de Batxillerat i FP ha rebut formacions sobre el canvi climàtic i han participat en projectes d’aprenentatge en unes jornades pensades per orientar als estudiants que es troben a les portes d’escollir el seu futur acadèmic i professional. Més enllà de les sessions dirigides als diversos cursos, AR+I també ha fet projectes transversals. El Marteloscopi de Beixalís el més destacat, el qual va permetre a més de 115 alumnes tan de primera com segona ensenyança participar en una activitat al primer laboratori forestal de cel obert del país.