L’ONCA presenta una temporada, sota la batuta de Joan Anton Rechi, que convida a «prendre temps per escoltar»

L’Orquestra Nacional Clàssica d’Andorra (ONCA) ha presentat la seva nova temporada, la primera concebuda íntegrament sota la direcció artística de Joan Anton Rechi. Amb el lema ‘Temps per escoltar’, la programació aposta per convertir cada concert en una experiència de reflexió, en un moment en què «tot passa massa de pressa» i la societat dedica cada vegada menys temps a escoltar de manera conscient.
El curs, el qual es desenvoluparà entre els mesos de setembre i abril amb un concert mensual a l’Auditori Nacional, neix amb la voluntat que l’ONCA sigui «molt més que una orquestra que interpreta grans obres». Així, l’objectiu és establir un diàleg amb la societat a través de la música i plantejar, en cada proposta, una reflexió sobre temes humans i contemporanis.
«Vivim envoltats de soroll. Rebem informació constant, opinions immediates i estímuls que gairebé no ens deixen espai per escoltar-nos», ha resumit Rechi durant la presentació. Segons el director artístic, la música ha de convertir-se en «un espai de pausa, reflexió i transformació», capaç d’oferir al públic un moment per desconnectar del ritme frenètic del dia a dia. «En aquest món que va tan de pressa, vine a l’auditori, entra a veure un concert i durant una hora oblida’t del món exterior», ha convidat.
«Vivim envoltats de soroll. Rebem informació constant, opinions immediates i estímuls que gairebé no ens deixen espai per escoltar-nos» – Joan Anton Rechi
Cada concert desenvolupa un concepte contemporani que dona sentit al conjunt de la temporada. La llum, la bellesa, la mirada, l’ànima, el patrimoni o la solitud es converteixen en els fils conductors d’una programació que vol establir un diàleg entre el gran repertori simfònic i les inquietuds actuals. El cicle s’obrirà el 19 de setembre amb ‘Cap a la llum’, un concert dedicat a l’esperança que tindrà com a obra central el Rèquiem de Gabriel Fauré, sota la direcció de Josep Caballé Domènech i amb les veus de Núria Rial i Josep Ramon Oliver, acompanyats pel Cor Madrigal de Barcelona, el qual enguany celebra el seu 75è aniversari.
Continuarà el 24 d’octubre amb ‘El dret a la bellesa’, una reivindicació de la cultura com una necessitat i no com un luxe, amb obres de Debussy i Mahler dirigides per Johanna Siera. El 14 de novembre, el concert ‘Una altra mirada’, organitzat en col·laboració amb l’Ambaixada de França, posarà el focus en les compositores amb una orquestra formada exclusivament per dones i dirigida per Nathalie Marin.
Després del tradicional concert de valsos de Cap d’Any, el calendari es reprendrà el 27 de febrer amb ‘Cartografia de l’ànima’, una proposta que abordarà les malalties mentals a través de la música de Mikis Theodorakis, Robert Schumann i Ralph Vaughan Williams. El concert anirà acompanyat d’una reflexió sobre l’evolució de la percepció social de la salut mental.
El cicle s’obrirà el 19 de setembre amb ‘Cap a la llum’, un concert dedicat a l’esperança
Coincidint amb la celebració del Dia de la Constitució, l’ONCA oferirà ‘El patrimoni que compartim’, un programa dedicat al patrimoni cultural i a la identitat andorrana que inclourà el Concierto de Aranjuez de Joaquín Rodrigo, interpretat pel guitarrista Albert Serraller, així com diverses peces d’autors andorrans.
La temporada estable es tancarà el 24 d’abril amb ‘La solitud a les ciutats’, una proposta que combinarà cinema i música en directe amb la projecció de ‘Llums de la ciutat’, de Charles Chaplin, mentre l’ONCA n’interpretarà la banda sonora en viu sota la direcció del coreà Chang Min Chung, especialista en aquest repertori.
A banda dels concerts principals, la programació mantindrà iniciatives consolidades com el Concert de Santa Cecília, destinat a fomentar el talent jove en col·laboració amb el Conservatori d’Andorra la Vella, i també el tradicional concert de valsos.
«La música clàssica requereix una atenció més tranquil·la i pausada» – Joan Anton Rechi
Rechi ha aprofitat la presentació per reflexionar sobre els nous hàbits culturals. Segons ell, el problema no és que hagin canviat els gustos del públic, sinó la manera de consumir la cultura. «Estem acostumats que tot duri tres minuts, a l’scrolling constant. La música clàssica, en canvi, requereix una atenció més tranquil·la i pausada», ha afirmat. Per això, defensa els concerts com una oportunitat per recuperar la concentració i la desconnexió.
El director artístic també ha posat l’accent en l’educació musical. Entre els seus objectius hi ha que tots els infants del país coneguin l’ONCA abans d’acabar l’etapa escolar. «És importantíssim que la música tingui presència a les escoles. M’agradaria que tots els nens d’Andorra haguessin vingut almenys una vegada a veure un concert de l’ONCA i sabessin què és una orquestra i com funciona», ha dit. Per a Rechi, una orquestra és també «un exemple extraordinari del que significa treballar en equip per aconseguir un objectiu comú».