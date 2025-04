Orientació per a futurs estudiants

L’UdA impulsa sessions presencials i virtuals per orientar els estudiants del curs vinent

Els actes permetran resoldre dubtes i conèixer els plans d’estudi, les pràctiques i les opcions internacionals

La Universitat d’Andorra (UdA) ha organitzat una sèrie de catorze sessions informatives adreçades als estudiants que volen iniciar els seus estudis superiors el proper curs acadèmic 2025-2026, així com a les seves famílies. Les sessions, que es duran a terme entre els mesos de maig i juny, tenen com a objectiu presentar els diferents programes d’estudis reglats de l’UdA i oferir una visió detallada del funcionament dels graus, les sortides professionals i acadèmiques, i les diferents modalitats d’estudi.

Les presentacions s’estructuren per àmbits temàtics corresponents a les quatre grans branques formatives de la universitat: informàtica, administració d’empreses, ciències de l’educació i infermeria. Així mateix, es dedicaran sessions específiques als màsters oficials que ofereix el centre.

Les trobades informatives tindran lloc de dilluns a dijous a les 19.00 hores, tant en format virtual com presencial. Les sessions en línia començaran el dilluns 5 de maig amb la presentació del bàtxelor en Informàtica. El dimecres 7 de maig es farà la sessió del bàtxelor en Administració d’empreses i del Diploma professional avançat (DPA) en Comptabilitat i administració. El bàtxelor en Ciències de l’educació es presentarà el dijous 8 de maig, i el bàtxelor en Infermeria, el dimecres 14 de maig. En l’àmbit de màsters, les sessions virtuals tindran lloc els dies 6, 8 i 13 de maig per als màsters en Educació, Salut i Analítica de dades, respectivament.

Pel que fa a les sessions presencials, aquestes se celebraran a les instal·lacions de l’UdA durant el mes de juny. El bàtxelor en Infermeria es presentarà el dimecres 11 de juny; el bàtxelor en Informàtica, el dilluns 16; el bàtxelor en Administració d’empreses i el DPA en Comptabilitat i administració, el dimecres 18; i el bàtxelor en Ciències de l’educació, el dijous 19. Els màsters es donaran a conèixer en format presencial els dies 17, 24 i 26 de juny, amb les presentacions corresponents als màsters en Analítica de dades, Salut i Educació.

A més, les persones interessades a cursar titulacions en format virtual —com ara els estudis de Dret, Comunicació, Humanitats o Llengua catalana— tenen l’opció de sol·licitar una entrevista individualitzada contactant directament amb la coordinació de cada programa.

La Universitat d’Andorra ofereix titulacions oficials de primer cicle d’una durada de tres anys, així com dobles titulacions. Tots els estudis s’adeqüen a les directrius de l’Espai Europeu d’Educació Superior (EEES), amb un model pedagògic que destaca per la seva flexibilitat, orientació pràctica i enfocament multilingüe, amb part de la docència impartida en anglès. El pla formatiu inclou pràctiques i estades internacionals, així com opcions d’estudi en modalitat presencial, virtual o semipresencial.

El període de preinscripcions per al curs 2025-2026 es va obrir el 4 de març i es mantindrà obert fins al 31 d’agost, sempre que hi hagi places disponibles. En el cas dels estudis amb procés d’admissió específic, com el bàtxelor en Infermeria i el programa de Doctorat, es preveuen terminis diferenciats. La universitat manté informada la comunitat educativa sobre qualsevol novetat relacionada amb la seva oferta acadèmica mitjançant el seu lloc web oficial.