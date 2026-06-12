L’AMPAEA lamenta que s’estigui «criminalitzant» el centre educatiu arran de l’alumna que va consumir LSD

La presidenta de l’Associació de Mares i Pares d’Alumnes de l’Escola Andorrana (AMPAEA), Susagna Venable, ha lamentat que l’Escola Andorrana de Segona Ensenyança d’Encamp estigui rebent una exposició mediàtica que considera desproporcionada després dels darrers incidents registrats al centre, entre els quals el cas d’una alumna que va consumir LSD durant l’horari lectiu i l’episodi de la forquilla que va acabar amb un alumne ferit lleu.
En aquest context, Venable, que també forma part de la junta d’escola del centre encampadà, ha defensat que els fets són greus però ha assegurat que no reflecteixen la realitat quotidiana de l’escola. “És totalment injustificada la fama que està guanyant aquesta escola. Els meus fills hi van i és una escola completament normal, on hi passen coses, evidentment. En aquests casos són greus, no els hi trauré gravetat, però és que a totes les escoles hi passen coses”, ha afirmat en declaracions a EL PERIÒDIC.
Així, segons la representant dels pares, el problema és que l’atenció pública se centra reiteradament en el mateix centre. “Només surt informació d’aquesta escola. S’està criminalitzant una escola i s’està posant el focus massa en aquesta escola quan no s’ho mereix”, ha manifestat.
“Només surt informació d’aquesta escola. S’està criminalitzant una escola i s’està posant el focus massa en aquesta escola quan no s’ho mereix” – Susagna Venable
En relació amb el cas de l’LSD, Venable ha reconegut la gravetat dels fets, però ha insistit que es tracta d’un episodi aïllat. “Que una alumna porti droga a l’escola i la doni a una altra nena és molt greu. Ara bé, és un fet aïllat”, ha assenyalat, tot recordant que la presència de drogues entre adolescents no és una problemàtica exclusiva d’un únic centre educatiu. “Que hi ha drogues a altres escoles, això, malauradament no és cap novetat i no és un fet d’aquesta generació”, ha afegit.
Pel que fa a la gestió de l’incident, la presidenta de l’AMPAEA ha explicat que va tenir coneixement dels fets a través de la comunicació enviada pel centre a les famílies i posteriorment en una conversa amb la direcció. Tot i això, ha admès que desconeix els detalls dels protocols activats. “L’escola diu que sí que es van seguir i no tinc per què posar en dubte la seva versió”, ha indicat.
D’altra banda, Venable també ha posat l’accent en la necessitat d’una responsabilitat compartida entre famílies i centre educatiu. En aquest sentit, ha considerat que els pares també han de participar en la tasca de prevenció i sensibilització davant els riscos associats al consum de drogues. “Nosaltres també tenim una responsabilitat d’explicar els perills de la vida als nostres fills”, ha remarcat.
“Que hi ha drogues a altres escoles, això malauradament no és cap novetat i no és un fet d’aquesta generació” – Susagna Venable
Sense negar que hi pugui haver preocupació entre algunes famílies, la representant de l’AMPAEA ha assegurat que no ha detectat un malestar generalitzat dins de la comunitat educativa. “Hi ha pares preocupats i d’altres que ho entenen com un fet puntual, però no m’ha arribat una sensació que això vagi molt malament o que hi hagi una alarma generalitzada”, ha explicat.
En la mateixa línia, ha confirmat que ni l’AMPAEA ni la junta d’escola han convocat cap reunió extraordinària arran dels fets. “És un tema que està en mans de la Policia i dels organismes que hi han d’intervenir. Si l’escola considera que necessita el suport de la junta d’escola per prendre mesures extraordinàries, ja ens convocaran”, ha apuntat.
Per tot plegat, Venable ha volgut reivindicar l’evolució positiva que, segons la seva experiència, ha experimentat el centre durant els darrers mesos. “Aquest any es nota un canvi cap a bé. Es respira un ambient molt més tranquil i molt més pacífic. Hi ha gent que sap tractar els problemes quan sorgeixen i resoldre conflictes”, ha assegurat. Per aquest motiu, ha lamentat que els darrers incidents hagin tornat a situar l’escola sota el focus mediàtic. “Em sap greu que surtin aquestes informacions i es torni a posar el focus sobre aquesta escola quan no s’ho mereix”, ha conclòs.