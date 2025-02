L’Escola Sant Ermengol triomfa un any més en una First LEGO League més inclusiva que mai

Un equip de la Fundació Privada Nostra Senyora de Meritxell (FPNSM), format per 5 persones ateses del Servei Ocupacional Xeridell, ha participat per primera vegada a la First Lego League Andorra Telecom, celebrada aquest dimecres a la tarda al Centre de Congressos d’Andorra la Vella. Una 11a edició que enguany ha tractat el repte ‘Submerged’, el qual proposava als vuit participants de diferents centres educatius del país (Col·legi Mare Janer; Sagrada Família; Sant Ermengol; Escola Andorrana de Segona Ensenyança d’Encamp, de Santa Coloma i d’Ordino, a més de la col·laboració amb la fundació abans citada) que identifiquesin i investiguesin sobre un problema relacionat amb l’exploració dels oceans per brindar-los així una solució.

L’equip participant de la Fundació Privada Nostra Senyora de Meritxell i ateses a través del Servei Ocupacional Xeridell.

Val a dir que els competidors han posat en prova el que havien après sobre robòtica i han presentat els seus projectes d’innovació davant un jurat compost en aquesta ocasió per Pere Farriols, Montse Pellisé, Meritxell Areny i Beti Faura. Tot seguit, els equips han competit en la prova més visual: el Joc del Robot, en què han tractat davant l’atenta mirada del públic que el seu dispositiu aconseguís tants punts com fos possible resolent al tauler de lloc diferents missions. Un cop finalitzada cada demostració, s’ha procedit a una emocionant entrega de premis que ha guardonat fins a sis aspectes diferents.

Així, el primer premi ha estat a l’Entrenador, aportant el millor suport a cada equip i demostrant que implica el lideratge. Aquest guardó ha anat a Isabel Vila. D’altra banda, el premi al Comportament del Robot ha sigut concedit a ‘Steam Sea’ de l’Escola Sant Ermengol, la qual repetiria en dues categories més: al millor Disseny del Robot i en el gran premi Ingenieria SOY el Ganador, el qual els ha coronat de nou com a guanyadors del certamen. Altrament, el premi al Projecte d’Innovació s’ha atorgat a ‘Team Glitter’, sent els alumnes de l’Escola Andorrana de Segona Ensenyança d’Encamp i el premi als Valors s’ha repartit a ‘SAFA Deep Blue’, integrada per estudiants del Col·legi Sagrada Família.

El director de l’oficina digital d’Andorra Telecom, Cèsar Marquina, amb el discurs inaugural del concurs.

Per últim lloc, el director de l’oficina digital d’Andorra Telecom, Cèsar Marquina, qui ha estat el presentador del concurs, ha atès en acabar als mitjans de comunicació per esclarir “que celebrar l’onzena edició demostra el rodatge que té aquest certamen, així com l’excel·lència que s’assoleix any rere any per part dels robots mostrats pels equips”. Ha destacat que des del passat mes de setembre els alumnes han estat “estudiant, analitzant i materialitzant la seva proposta perquè el seu robot sigui capaç de resoldre unes determinades missions“. Un punt destacat i celebrat pel responsable ha estat “la nombrosa participació femenina” que ha caracteritzat l’edició d’enguany.