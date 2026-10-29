Educació triga una mitjana de set dies a cobrir les baixes docents mentre admet dificultats per trobar especialistes

El Ministeri d’Educació ha registrat 67 baixes docents per incapacitat temporal, amb un temps mitjà de cobertura de set dies, tot i que 51 s’han pogut substituir en menys d’una setmana. Són dades que aquest dijous ha detallat al Consell General el ministre de Relacions Institucionals, Educació i Universitats, Ladislau Baró, qui ha reconegut que les borses de treball tenen una capacitat insuficient per trobar professionals de determinades especialitats. «La causa de tot això és la feble capacitat de les borses de treball que tenim per poder reclutar la gent suficient per poder atendre aquestes eventuals baixes», ha indicat, defensant que el termini mitjà de substitució és «bastant correcte».
La resposta ha arribat arran d’una pregunta de la consellera d’Andorra Endavant Noemí Amador, qui ha advertit que les dificultats per trobar substituts de la mateixa especialitat obliguen els centres a reorganitzar-se i els professors a assumir hores addicionals. «Molt sovint també, a vegades, el que fan és impartir altres especialitats, altres àrees, en lloc de tenir la substitució de la matèria o de l’àrea que falta», ha lamentat, insistint que aquesta situació pot perjudicar la continuïtat de l’aprenentatge dels alumnes.
«La mobilització del personal del ministeri per cobrir absències temporals als centres escolars no pot ser ni un mecanisme ordinari ni automàtic» – Ladislau Baró
Per afrontar el problema, Baró ha subratllat que s’han afegit convocatòries extraordinàries a les dues convocatòries ordinàries de les borses de treball i que s’ha reforçat la participació dels equips directius en tasques docents quan és necessari. Tanmateix, ha posat més reserves a la proposta de mobilitzar antics professors que actualment treballen al ministeri per cobrir absències puntuals. «La mobilització del personal del ministeri per cobrir absències temporals als centres escolars no pot ser ni un mecanisme ordinari ni automàtic», ha advertit, tant per les limitacions normatives com pel risc de deixar altres departaments sense efectius. «Per vestir un sant, en desvestiríem un altre», ha resumit.
Finalment, el conseller socialdemòcrata Pere Baró ha traslladat el debat a la situació dels docents interins i ha reclamat mesures per evitar que necessitats estructurals continuïn cobertes amb contractacions temporals. El ministre, en resposta, ha assegurat que durant la legislatura s’ha consolidat aproximadament un terç del personal interí, tot i que ha reconegut que encara queda feina per fer. En aquest sentit, ha anunciat la voluntat d’impulsar una nova convocatòria de places abans d’acabar el mandat, sense concretar quants professionals podrien obtenir una plaça fixa.