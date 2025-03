La 8a Trobada de joves científics introdueix 10 treballs dels tres sistemes educatius

Amb la voluntat de fomentar el gust per la recerca i la creativitat científica, el ministeri de Relacions Institucionals, Educació i Universitats i la Comissió Nacional Andorrana per a la Unesco, han organitzat enguany la 8a Trobada de joves científics, on s’han presentat un total de 10 projectes de diferent temàtica.

Concretament, l’aigua és l’element protagonista en tres dels treballs:’ L’aigua calenta que brolla a Escaldes- Engordany’, ‘Tasts d’aigua’ i ‘Mans a l’aigua’. D’altra banda, altres recerques s’han decantat per la biologia: ‘Com es pot erradicar la malària’ i ‘L’Estudi de l’ADN’, així com la física i química, amb títols com ‘Reaccions exotèrmiques’, ‘Energia en acció’, ‘Quimicarte’, ‘Què és un mesocosmos?’ i ‘La cristal·lització de les sals’.

Cal remarcar que la iniciativa es dirigeix a l’alumnat des del segon curs de segona ensenyança fins a l’alumnat de segon de batxillerat, i altres equivalents, dels tres sistemes educatius. Una activitat que, a més, està patrocinada per FEDA Cultura i compta amb un premi individual de 300 euros per a cada projecte.

Val a dir que en aquest 2025 s’ha premiat, altrament, el millor vídeo presentat, que se l’ha emportat el projecte ‘Què és un mesocosmos?’, obra del col·legi Mare Janer. Aquest és un premi patrocinat per la Comissió Nacional Andorrana per a la Unesco i en el qual s’ha tingut en compte la qualitat, el ritme i l’originalitat del treball. Per la seva part, els audiovisuals finalistes han estat ‘Mans a l’aigua’.