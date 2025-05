Distinció a l'excel·lència educativa

L’Executiu redefineix el Reglament del Premi nacional a l’estudi per garantir una selecció més objectiva i equitativa

El nou text fixa criteris més precisos per al càlcul de la mitjana i introdueix un sistema de desempat per mèrits acadèmics

El Govern ha aprovat una actualització del Reglament del Premi nacional a l’estudi, amb l’objectiu de millorar el procediment de selecció dels alumnes amb millor expedient acadèmic dels sistemes educatius presents al país. Aquesta revisió normativa pretén reforçar la transparència i objectivitat del procés, així com facilitar la tasca dels centres a l’hora de proposar els seus candidats.

Una de les principals modificacions és la definició més precisa del concepte de qualificació d’expedient acadèmic, que a partir d’ara s’entendrà com un nombre enter amb dos decimals corresponent a la mitjana de les notes obtingudes al batxillerat o batxillerat professional. Aquesta mesura ha de permetre una valoració més homogènia i clara entre els diferents sistemes: l’andorrà, l’espanyol i el francès. A banda, s’ha incorporat un mecanisme de desempat objectiu. En cas que dos o més estudiants obtinguin la mateixa mitjana, es tindran en compte mèrits acadèmics i la participació dels alumnes durant els dos cursos de batxillerat. Això ajudarà els representants dels sistemes educatius a determinar una única candidatura, evitant situacions de dubte o arbitrarietat. També s’ha establert una data límit fixa, el 16 de juny, per al càlcul de la mitjana. A partir d’aquest moment, cada centre haurà de remetre la seva proposta de candidat al representant del seu sistema educatiu, que serà l’encarregat d’enviar una única candidatura al Ministeri, tant per al batxillerat com per al batxillerat professional.

Des de la creació del guardó, l’any 2003, ja s’han atorgat un total de 84 premis a estudiants dels tres sistemes presents al Principat. El Premi nacional a l’estudi ofereix un reconeixement institucional a l’excel·lència acadèmica i inclou una dotació econòmica de 3.000 euros, així com la subvenció de la matrícula dels estudis de formació professional superior o de primer cicle universitari, sigui a Andorra o a l’estranger.