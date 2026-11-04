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  • El ministre d'Educació, Ladislau Baró, juntament amb el guanyadors dels premis. | Marvin Arquíñigo
Sergi Gil Bosch
Festival de lectura infantil i juvenil

El ‘FLOC’ debuta amb més de 600 alumnes i reivindica la lectura com a eina per fomentar el pensament crític

Baró alerta que els hàbits digitals afavoreixen textos «menys sofisticats» i defensa el festival com una oportunitat per reforçar l'ús del català

Arriba la primera edició del ‘FLOC’, a la sala d’actes del Prat del Roure, amb l’objectiu d’apropar i fomentar la lectura entre els infants i joves del país. L’esdeveniment ha aplegat més de 600 alumnes de primera i segona ensenyança, i el ministre d’Educació, Ladislau Baró, ha valorat positivament la participació, assegurant que, per tractar-se de la primera edició, «és una xifra molt significativa i molt rellevant». A més, ha afegit que aquesta iniciativa dona continuïtat al pla de foment de la lectura iniciat fa cinc anys i amplia les activitats amb tallers, teatre, música, il·lustració i la participació de llibreters i biblioteques.

Un dels aspectes destacats per Baró ha estat l’impacte dels dispositius i els hàbits digitals, els quals situa entre els principals reptes educatius. «Es llegeix igualment, però es llegeix d’una altra manera», ha afirmat, tot afegint que el consum digital afavoreix la lectura de textos més curts i «menys sofisticats». D’aquesta manera, el ministre ha aprofitat l’esdeveniment per reivindicar la lectura com una eina imprescindible per formar ciutadans amb capacitat crítica i preparats per afrontar problemes complexos. «El llenguatge és pensament i el pensament és llenguatge», ha defensat.

Respecte a la llengua catalana, i en referència als resultats de l’enquesta sobre el seu ús, Baró ha remarcat que «el ‘FLOC’ ha de contribuir també a aquest enfortiment de la llengua catalana» i que «ens interessa potenciar-ho de manera significativa». En aquest sentit, ha reiterat que des d’Educació s’està treballant per afavorir l’ús quotidià de la llengua en espais com els menjadors escolars i les activitats de lleure, en coordinació amb Cultura.

L’esdeveniment també ha reconegut la implicació dels alumnes i dels centres educatius a través dels premis ‘WhatsApp Relats’,‘Què llegeixo?’,‘+Lectors’,‘Les set claus’ i‘Relats de la Vall del Madriu – Perafita Claror.

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