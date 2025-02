El Dictat Nacional reuneix 1.600 alumnes en la seva primera fase

La primera fase del Dictat Nacional ha comptat amb la participació d’uns 1.600 alumnes de tercer i quart de segona ensenyança, procedents de tots els sistemes educatius. Aquesta iniciativa, organitzada pel Servei de Política Lingüística, s’ha celebrat de manera simultània a totes les escoles del país.

Per als alumnes de tercer, s’ha triat un fragment del conte ‘Boumort’, de Marc Cortès, guanyador del premi ‘Mort, qui t’ha mort?’ en la darrera edició dels Premis Homilies d’Organyà. En el cas dels alumnes de quart, el fragment seleccionat pertany a la novel·la històrica ‘La passadora’, de Laia Perearneu, ambientada en la Segona Guerra Mundial.

Els tres millors alumnes de cada classe passaran a la final, que se celebrarà el dissabte 5 d’abril al complex esportiu i sociocultural d’Encamp. En aquesta fase, competiran per aconseguir xecs de 600, 350 i 150 euros. A més, tots els finalistes rebran un exemplar de l’obra de la qual s’extraurà el fragment del dictat, i l’autor o autora del text hi serà present per signar llibres.