  • L'Escola Bressol d'Escaldes-Engordany. | Comú d'Escaldes-Engordany
Reforçar els equips educatius

El Comú d’Escaldes-Engordany obre un procés de selecció per trobar educadors i educadores d’ Escola Bressol

El perfil buscat per la corporació és el de professionals amb vocació, sensibilitat envers la infància i capacitat per treballar en equip

El Comú d’Escaldes-Engordany ha obert un procés de selecció per incorporar educadors i educadores d’Escola Bressol, amb l’objectiu de reforçar els equips educatius i continuar garantint una atenció de qualitat als infants de la parroquia.

La corporació fa una crida a les persones interessades en el món de l’educació infantil i en el desenvolupament dels més petits perquè presentin la seva candidatura. El perfil buscat és el de professionals amb vocació educativa, sensibilitat envers la infància i capacitat per treballar en equip.

Des del comú es destaca la importància d’aquestes figures en les primeres etapes educatives, ja que contribueixen de manera directa al creixement emocional, social i cognitiu dels infants. Les persones interessades poden informar-se sobre els requisits i el procés de selecció a través dels canals oficials del Comú d’Escaldes-Engordany.

