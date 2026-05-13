Cal Federico exhibeix fins a l’agost una selecció d’escultures de Toni González amb materials i llenguatges diversos

Cal Federico inaugura una nova exposició dedicada a l’obra escultòrica de l’artista Toni González. La proposta reuneix diferents peces creades amb materials i textures variades que permeten descobrir l’univers creatiu de l’autor des de diverses perspectives.
La mostra ofereix un itinerari per escultures que evidencien el segell personal de González i plantegen una connexió entre la matèria, les emocions i les formes d’expressió contemporànies. L’espai cultural canillenc manté així la voluntat de convertir-se en un punt de trobada per a noves iniciatives artístiques i culturals.
L’exposició es podrà visitar fins al pròxim 7 d’agost a Cal Federico. Amb aquesta iniciativa, l’equipament pretén acostar l’art contemporani als visitants i oferir una experiència cultural accessible i inspiradora.