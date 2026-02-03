Educació impulsa una nova formació en intel·ligència artificial per promoure’n un ús crític entre els estudiants

Les trenta accions previstes en el Pla integral per al bon ús de la tecnologia a l’educació continuen avançant. Així ho ha apuntat el Govern, destacant que, en aquest marc, durant el mes de febrer s’ha impulsat una formació en intel·ligència artificial adreçada a l’alumnat de tercer curs de segona ensenyança i equivalents, d’entre 14 i 15 anys, que s’ha ofert a un total de 880 estudiants de tots els sistemes educatius. L’objectiu és dotar els joves d’eines per conviure de manera crítica, responsable i informada amb les noves tecnologies i, en especial, amb la intel·ligència artificial, cada vegada més present en els seus entorns educatius, socials i quotidians.
La formació, sota el títol ‘Intel·ligència artificial amb consciència’, s’ha estructurat en tres càpsules temàtiques que es treballaran al llarg del curs. Els continguts aborden la comprensió bàsica de la intel·ligència artificial, l’anàlisi ètica del seu ús, la detecció de la desinformació, la protecció de dades personals i l’expressió argumentada d’opinions. Aquest enfocament permet a l’alumnat desenvolupar competències com l’ús crític de la tecnologia, la privacitat, l’exercici responsable de la ciutadania digital i l’autoregulació del propi aprenentatge.
Cada càpsula incorpora elements d’avaluació amb un enfocament reflexiu i preventiu, com ara autoavaluacions basades en el joc, activitats finals tipus test, retorn personalitzat i espais de debat. “Aquest plantejament afavoreix la reflexió, el seguiment del procés d’aprenentatge i la motivació, i aporta informació rellevant tant a l’alumnat, que se situa al centre del procés, com al professorat”, ha assenyalat la professora del Col·legi Sant Ermengol, Mireia Martos.
El projecte es complementa amb materials de suport complets per a docents i estudiants, com presentacions, fitxes, recursos digitals i rúbriques d’autoavaluació, que faciliten la implementació de la formació i fomenten el treball autònom de l’alumnat. Alhora, es promou una participació activa a l’aula a través d’explicacions breus, debats, treball cooperatiu i activitats dinàmiques. El caràcter transversal dels materials permet que puguin ser utilitzats per professorat de diferents àmbits educatius.