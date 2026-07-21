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El Periòdic d'Andorra
  • Educació
Estudis universitaris

Llum verda a la creació d’un títol de màster en direcció de recursos humans i a la modificació del bàtxelor en dret

Aquesta nova titulació, aprovada per l'Executiu, tindrà una càrrega de treball de 120 crèdits europeus i es dividirà en dos cursos acadèmics

El Govern ha aprovat el Decret de creació del títol estatal del màster en direcció de recursos humans. Aquesta nova titulació tindrà una càrrega de treball de 120 crèdits europeus i es dividirà en dos cursos acadèmics. Així mateix, l’obtenció d’aquest nou màster ha de permetre a totes les persones titulades desenvolupar les seves activitats professionals en l’àmbit de la direcció i la gestió estratègica de les persones, tant en organitzacions públiques com privades.

Per altra banda, també s’ha aprovat una modificació del títol de bàtxelor en dret amb l’objectiu de poder adaptar-lo al model per competències vigent. Una modificació que es fa de manera periòdica un cop passen 15 anys des de la seva aprovació.

Cal recordar que per accedir al màster en direcció de recursos humans, les persones interessades hauran de complir les condicions d’accés que es recullen al Reglament de l’accés als nivells de l’ensenyament superior estatal. Tanmateix, els centres que vulguin impartir aquest màster hauran de complir les condicions establertes en el decret, amb l’elaboració del pla d’estudis corresponent, el qual serà avaluat per l’AQUA.

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