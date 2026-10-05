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Alex Montero Carrer
Esmenes al projecte de llei

El PS vol que la creació d’universitats passi pel Consell General i reclama més estabilitat per al personal docent

Els socialdemòcrates esmenen la reforma de l’ensenyament superior per reforçar l’autonomia universitària i la independència de l’AQUA

El grup parlamentari Socialdemòcrata ha presentat un conjunt d’esmenes al projecte de llei de modificació de la Llei de l’ensenyament superior amb l’objectiu de reforçar la qualitat, les garanties i l’autonomia del sistema universitari andorrà. Entre els principals canvis plantejats, proposen que la creació d’universitats, siguin públiques o privades, requereixi l’aprovació d’una llei i no depengui únicament d’una decisió administrativa del Govern. A més, incideixen en l’accés als estudis superiors en igualtat d’oportunitats, amb la voluntat que les circumstàncies econòmiques o socioeconòmiques, una discapacitat o qualsevol altra condició personal o social no es converteixin en un impediment per accedir a la universitat.

Un altre dels eixos passa per reforçar la independència funcional, tècnica i científica de l’Agència de Qualitat de l’Ensenyament Superior d’Andorra (AQUA), perquè així l’organisme pugui desenvolupar amb plenes garanties les funcions que té encomanades en matèria d’avaluació, acreditació i assegurament de la qualitat del sistema universitari. Pel que fa al personal acadèmic, el PS planteja definir amb més precisió les diferents categories professionals, entre les quals la figura del professor associat, el qual quedaria vinculada a professionals amb experiència acreditada. Les esmenes incorporen també mesures dirigides a «combatre la precarització» de les plantilles mitjançant una planificació pluriennal que permeti garantir tant la continuïtat dels ensenyaments com l’existència d’un nucli suficient de personal acadèmic estable.

L’ampliació de l’autonomia de les universitats constitueix un altre dels punts de la proposta, tot vinculant-la al manteniment de les garanties de qualitat. En aquest sentit, els socialdemòcrates plantegen que els convenis de doble o múltiple titulació puguin ser subscrits directament per les universitats i les institucions d’ensenyament superior oficials autoritzades, tant públiques com privades. Quan aquests acords comportin l’expedició de títols estatals andorrans, però, s’hauria de disposar prèviament d’un informe favorable de l’AQUA. Finalment, el grup defensa que la creació de qualsevol nova universitat es faci mitjançant una llei, introduint així la intervenció del Consell General en el procés en lloc de deixar aquesta potestat únicament en mans d’una decisió administrativa de l’Executiu, per aportar més seguretat jurídica, transparència i garanties.

Les universitats privades perden prop de 800 estudiants en només un any tot i el creixement del nombre de centres

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