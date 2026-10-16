Alís acusa DA de voler «camuflar-se» amb una plataforma de centredreta per evitar un possible desgast electoral

El candidat del Partit Socialdemòcrata (PS) a cap de Govern, Gerard Alís, considera que la plataforma de centredreta impulsada per Demòcrates per Andorra (DA) respon a la voluntat de la formació de presentar-se a les pròximes eleccions generals sota una marca diferent per evitar el desgast acumulat després dels anys de govern. Així, Alís ha qüestionat que un partit que governa amb majoria absoluta opti per una nova fórmula electoral i ha vinculat aquesta decisió amb la possibilitat que el balanç del mandat perjudiqui DA a les urnes. «Ja intueixen que no tenen la força que tenien o que el balanç dels seus anys de govern és molt negatiu per a la població. Per això s’amaguen, es camuflen i es presenten en una plataforma», ha manifestat.
Tanmateix, el dirigent socialdemòcrata ha restat importància al nom que pugui adoptar la candidatura i ha defensat que el debat electoral s’ha de centrar en les propostes de cada formació. Segons ha exposat, la qüestió no és substituir unes sigles per unes altres, sinó modificar les polítiques aplicades fins ara, especialment en àmbits com l’habitatge i el poder adquisitiu. «No es tracta de canviar les sigles dels qui ens governen, sinó de canviar les polítiques. Això és el que haurem de discutir a les pròximes eleccions», ha insistit, tot reivindicant que el PS disposa d’un projecte propi per afrontar els problemes del país.
«Ja intueixen que no tenen la força que tenien o que el balanç dels seus anys de govern és molt negatiu per a la població. Per això s’amaguen, es camuflen i es presenten en una plataforma» – Gerard Alís
«Constatem un final de cicle de DA. Tenim un país que genera prosperitat i riquesa, però que al mateix temps presenta una fractura social molt important», ha afirmat. En aquest sentit, ha situat l’accés a l’habitatge entre les principals dificultats que afronta la ciutadania i ha advertit que els problemes per assumir el cost dels lloguers ja no afecten únicament les persones amb menys recursos. Alís ha fet referència als residents que es veuen obligats a marxar del país malgrat disposar d’ingressos, afirmant que «hi ha andorrans que han de marxar perquè no poden viure aquí i pensionistes que, tot i cobrar una pensió, no arriben a pagar el lloguer. Estem vivint un dels drames socials més importants de la història del país».
Pel que fa a les pròximes eleccions generals, Alís ha confirmat que el PS i Concòrdia concorreran per separat a la circumscripció nacional, amb programes i candidatures pròpies, però ha defensat la possibilitat d’articular llistes conjuntes a les parròquies: «Concòrdia i el PS defensaran cadascun el seu projecte a la llista nacional, però estem treballant per fer plataformes territorials àmplies, amb persones de cada parròquia que comparteixin el progressisme i uns punts programàtics comuns», ha detallat, afirmant que el partit manté contactes des de fa mesos amb persones i forces polítiques locals de totes les parròquies, amb la intenció de tenir presència territorial arreu del país. «No busquem un perfil únic. Poden ser independents, persones vinculades a formacions locals o ciutadans propers al PS o a Concòrdia», ha assenyalat.
«Concòrdia i el PS defensaran cadascun el seu projecte a la nacional, però estem treballant per fer territorials àmplies, amb persones de cada parròquia que comparteixin el progressisme» – Gerard Alís
Una de les discrepàncies, però, entre el PS i Concòrdia és el posicionament sobre l’Acord d’associació. Segons ha exposat Alis, les divergències s’haurien d’abordar mitjançant la negociació i la recerca de consensos, sense renunciar als programes que cadascuna de les formacions defensarà a les urnes. «Esperem liderar aquest govern d’alternança, però, si la ciutadania considera que no ens correspon encapçalar-lo, donarem el suport necessari perquè hi hagi igualment un canvi de govern», ha assegurat, a la vegada que ha reclamat que el referèndum se celebri abans de les pròximes eleccions generals, durant la primera quinzena de desembre: «Creiem que ara ja és un moment útil per sotmetre aquest text a referèndum. És un tema d’Estat important que requereix el seu propi debat i que no s’hauria de barrejar amb la campanya de les generals».