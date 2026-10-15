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  • La gerenta d'AR+I, Marta Domènech, i el ministre de Relacions Institucionals, Educació i Universitats, Ladislau Baró, durant l'acte. | AR+I
Sergi Gil Bosch
  • Educació
Coneixement vinculat al territori

Andorra busca aprofitar el talent dels joves que estudien i treballen a l’estranger per afrontar reptes de futur

La iniciativa Andorra Talent Internacional crearà una xarxa de professionals a l'exterior i celebrarà la primera trobada presencial durant el Nadal

Andorra Recerca + Innovació (AR+I), juntament amb el Ministeri de Relacions Institucionals, Educació i Universitats, han impulsat l’Andorra Talent Internacional, una iniciativa que busca identificar, connectar i aprofitar el coneixement dels joves andorrans que estudien o treballen fora del Principat amb l’objectiu de «mantenir el vincle amb el país i facilitar que aquests professionals puguin contribuir als reptes de futur d’Andorra», tal com ha declarat la gerenta d’AR+I, Marta Domènech.

Segons ha comentat Domènech, cada any hi ha un gran nombre d’andorrans que marxen a l’estranger per cursar els seus estudis i, en aquest aspecte, el programa no planteja el retorn físic com a única via de contribució, sinó que vol crear una relació continuada, útil i flexible. «Amb aquesta xarxa volem que els joves puguin continuar vinculats al país, compartir el que aprenen i participar en converses i projectes que ajudin a orientar el nostre futur», ha mencionat el ministre d’Educació, Ladislau Baró.

La primera trobada presencial es preveu que se celebri durant les festes de Nadal del 2026, aprofitant que molts joves que estudien o treballen a l’estranger tornen temporalment al Principat. La jornada inclourà activitats de ‘networking’ i trobades amb representants de l’ecosistema andorrà. Tanmateix, a l’octubre ja es farà una sessió informativa per explicar el funcionament, els continguts i les vies de participació de la xarxa, i el 9 de novembre se celebrarà una sessió amb Alex Castellarnau, professional andorrà amb trajectòria internacional en disseny i innovació.

«Amb aquesta xarxa volem que els joves puguin continuar vinculats al país, compartir el que aprenen i participar en converses i projectes que ajudin a orientar el nostre futur» – Ladislau Baró

Finalment, a principis de desembre es farà una conversa en línia amb joves andorrans que estudien o treballen a l’estranger. D’altra banda, després de Nadal, entre el gener i el juny del 2027, es preveuen diverses sessions per debatre els reptes de futur d’Andorra amb experts, responsables d’entitats i altres membres de la xarxa.

Aquesta iniciativa, tal com han assenyalat des d’AR+I, també comptarà amb la participació de sis ambaixadors de diferents disciplines i parts del món per contribuir a les activitats del projecte. Aquestes persones són: Patricia Bragança (anàlisi política – Boston), Inés Bafaluy (sostenibilitat – París), Alexia Llobera (tecnologia esportiva), Marcel Bartumeu (anàlisi de dades – Boston), Yann Calvó (emprenedoria i innovació – Boston) i Laia Montestruc (cultura – París). D’aquests participants, tant Bragança com Bafaluy ja han col·laborat anteriorment amb AR+I dins del programa ‘Annexa’t’.

Cal mencionar que l’Andorra Talent Internacional s’adreça als joves de 18 anys o més, ja siguin de nacionalitat andorrana o residents al Principat, els quals actualment estiguin estudiant o desenvolupant la seva activitat professional a l’estranger, així com als que mostrin interès per marxar o conèixer els projectes que impulsa el país. Des d’AR+I, així, han recordat que els interessats es poden inscriure a través del web d’Andorra Talent Internacional, mitjançant un formulari de registre.

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