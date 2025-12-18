Una plataforma pròpia per al taxi, finalment

La posada en marxa de Taxi Andorra representa un avenç necessari per modernitzar un servei públic que feia anys que arrossegava dèficits evidents. La creació d’una plataforma pròpia i d’un model unitari és una bona notícia, però el seu valor real dependrà de si s’implanta amb criteri, eficàcia i voluntat de continuïtat, més enllà de l’anunci i la foto institucional.
Cal remarcar, però, que aquesta reacció arriba després de l’entrada d’Uber al Principat, un fet que ha posat en evidència fins a quin punt mancava una eina bàsica de funcionament del taxi. Que hagi calgut la pressió d’una plataforma externa per desencallar aquesta modernització deixa al descobert una inèrcia difícilment justificable.
Ara el repte és clar: convertir Taxi Andorra en una solució realment operativa i competitiva, al servei dels usuaris i del país. La tecnologia és només una part de l’equació; sense una gestió sòlida i un compromís real del sector, el pas fet podria quedar-se a mig camí.