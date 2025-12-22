Una llei anunciada, però encara invisible

El debat sobre la futura llei de descongelació dels lloguers avança envoltat d’incertesa i d’un soroll polític que no ajuda a aclarir res. El Govern havia anunciat que el text arribaria aquest desembre al Consell General, però a les portes de final d’any la proposta continua sense aparèixer, alimentant l’escepticisme en una qüestió clau per a moltes famílies.
L’oposició denuncia la manca de transparència i de diàleg previ. Tant Concòrdia com el PS asseguren no haver tingut accés a cap document, i alerten que no es pot valorar una reforma d’aquest abast a partir de filtracions. La sensació que s’estigui testant la reacció dels sectors afectats abans de definir el text reforça la percepció d’improvisació.
En un àmbit tan sensible com l’habitatge, el Govern hauria de prioritzar la claredat i el consens. Anunciar una llei sense presentar-la ni compartir-la amb els grups parlamentaris debilita la confiança i empobreix el debat. Sense text ni informació contrastada, la reforma continua sent una promesa pendent més que no pas una realitat en construcció.