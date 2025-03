Una explosió d’alegria que ens uneix i ens allibera

El Carnaval és una celebració que transcendeix la simple festivitat; és un bàlsam col·lectiu que permet a la societat andorrana desconnectar, encara que sigui per uns dies, de les preocupacions quotidianes. Enguany, la rua conjunta d’Escaldes-Engordany i Andorra la Vella, que tindrà lloc demà, 1 de març, a les 18.00 hores, comptarà amb la participació de més de 550 persones distribuïdes en 10 comparses. Aquest esdeveniment no només és una mostra de la riquesa cultural i la capacitat organitzativa de les nostres parròquies, sinó també un reflex de la resiliència i l’esperit comunitari que ens caracteritza. En moments en què les problemàtiques socials i econòmiques poden pesar en l’ànim col·lectiu, festivitats com el Carnaval esdevenen una vàlvula d’escapament, oferint espais de convivència, alegria i creativitat. És destacable com, any rere any, aquesta celebració aconsegueix implicar un ampli espectre de la població, des dels més joves fins als més grans, fomentant la cohesió social i reforçant els llaços comunitaris.