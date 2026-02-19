Una etapa que s’acomiada, una cultura que continua creixent

La fi de la Temporada de l’Auditori Nacional desperta una inevitable nostàlgia. Durant deu anys, aquest cicle ha estat molt més que una programació estable: ha estat una finestra oberta al món, un espai de descoberta i un motor que ha contribuït decisivament a enriquir el panorama cultural andorrà. En un moment en què l’oferta era limitada, la iniciativa va permetre acostar artistes, idees i sensibilitats diverses al públic del país, consolidant una base cultural que avui ja és estructural.
Tanmateix, el context ha canviat. Amb 237 concerts celebrats el 2025 i una agenda vibrant impulsada per comuns i entitats privades, el sector viu una etapa de maduresa i, fins i tot, de saturació. Tancar una etapa no significa renunciar al projecte cultural, sinó adaptar-lo a una nova realitat on la diversificació i el suport al teixit creatiu poden esdevenir més eficients que una temporada centralitzada.
La cultura no s’atura; es transforma. El llegat d’aquesta dècada perdurarà en el coneixement adquirit, en la multiculturalitat compartida i en la consolidació d’un públic exigent. Si l’esperit d’engrescar, formar i projectar talent es manté, el canvi no serà un final, sinó el preludi d’una nova etapa igualment fecunda.