Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
SUBSCRIU-T'HI
  • Editorial

Una dada que mereix més respostes

Que 182 alumnes hagin marxat d’Andorra en ple curs escolar, més del doble que un any abans, és una dada prou significativa per exigir una mirada més profunda. Educació té raó quan adverteix que aquestes baixes no es poden atribuir automàticament a l’habitatge, al cost de la vida o a dificultats econòmiques. Fer-ho sense evidències seria precipitat, però precisament aquí rau el problema: avui no disposem de prou informació per saber què hi ha darrere d’aquest increment. En un país d’uns 11.000 alumnes, les magnituds poden ser moderades en termes globals, però l’evolució no hauria de quedar diluïda en el percentatge. Encara menys quan el mateix Govern reconeix que no existeix un estudi transversal sobre l’impacte d’aquesta mobilitat en els centres, els aprenentatges o els professionals. No es tracta d’extreure conclusions abans d’hora, sinó de disposar de les eines per poder-les extreure. Si les sortides continuen augmentant, conèixer-ne les causes serà imprescindible per determinar si estem davant una fluctuació puntual o d’un fenomen que requereix resposta.

Altres Editorials
Cooperar per fer de la frontera una oportunitat
Un conflicte que no es pot deixar enquistar
Comparteix
Últimes notícies
  • Societat
La ‘protesta’ dels bombers pot forçar mobilitzacions obligatòries si les crides voluntàries no cobreixen els mínims
  • Societat
Els comuns volen tenir les ‘body cam’ operatives l’1 de desembre i pressionen Interior per accelerar el marc legal
  • Societat
Les baixes d’alumnes que marxen del país es dupliquen en només un curs escolar i passen de 90 a 182 estudiants
Articles d'opinió
Fabiola Sofia Masegosa
Un cap de setmana a la Fira del Llibre del Pirineu d’Organyà
Silvia Mosquera
Qui decideix qui està preparat per governar?
La Taula d’El Periòdic
El reagrupament lliure i gratuït de l’AA crearà una Andorra inviable
Enquesta

No et quedis sense el nostre exemplar en PDF

Descarrega

SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu