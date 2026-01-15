Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
Una central única de taxis

La creació d’una Central de Reserves de Taxis única representa un salt qualitatiu innegable en la modernització d’un servei públic essencial. La promesa d’eficiència, digitalització i optimització del sistema arriba, però, lligada a un projecte d’una complexitat considerable, amb múltiples actors implicats i interessos diversos. Coordinar plataformes tecnològiques, associacions professionals i l’Administració no és menor, i qualsevol desajust pot ser una font de fricció permanent.

Més enllà del relat de modernització, queda oberta una qüestió central: com es garantirà una competència realment neta entre professionals. La indefinició sobre la tarificació, el paper futur del taxímetre i el pes de la plataforma en l’assignació dels serveis genera incerteses legítimes. La tecnologia no és neutra si condiciona qui treballa més i qui queda relegat.

Finalment, el compromís que “ningú quedarà exclòs” exigeix més que declaracions. Caldrà veure si la CRT serà una eina inclusiva o un filtre encobert. La credibilitat del projecte es mesurarà, sobretot, en la seva capacitat d’integrar tots els taxistes sense distorsionar l’equilibri del sector.


