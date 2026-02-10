Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
Una bona notícia no fa una bona política

Que el 75% de les compres d’habitatge siguin protagonitzades per residents és, sens dubte, una dada rellevant. Però convertir-la en una “bona notícia”, com fa Conxita Marsol, exigeix més rigor i menys autocomplaença. El problema de l’habitatge a Andorra no és només qui compra, sinó qui pot comprar. I aquí és on el relat oficial grinyola. Que els pisos pugin un 8% mentre el Govern celebra una davallada global del 6% (diluïda amb xalets i locals) no alleuja la pressió sobre les llars que busquen un primer habitatge. Les 13 sol·licituds “favorables” pendents de pressupost no són cap triomf: són la prova que les polítiques arriben tard i amb comptagotes. La transparència estadística és necessària, però no substitueix l’acció estructural. Comparar-se amb Espanya serveix de poc si el mercat local continua funcionant com a valor refugi i no com a dret garantit. Frenar promotors forans és un pas, sí, però insuficient. Una economia que “funciona” no es mesura només en transmissions notarials, sinó en la capacitat real dels seus residents per viure-hi amb dignitat. I això, avui, encara està lluny d’estar resolt.

