Un suport essencial per garantir el futur d’Andorra

El recent anunci del Govern de destinar gairebé quatre milions d’euros en ajudes al sector agrícola i ramader és una decisió encertada i necessària. Aquest sector, tot i ocupar només un 4,3% de la superfície del país, és fonamental per a la sobirania alimentària, la preservació del paisatge i la identitat cultural andorrana. És destacable que el cultiu del tabac, que representa el 75% dels ingressos agrícoles, rebi suport per garantir la seva continuïtat. No obstant això, és igualment important diversificar els cultius i promoure pràctiques sostenibles que assegurin la viabilitat del sector a llarg termini. Les inversions públiques en agricultura i ramaderia no només beneficien els productors actuals, sinó que també són un incentiu perquè les noves generacions considerin aquestes activitats com una opció de futur viable. A més, enforteixen l’economia local i redueixen la dependència de les importacions. En un context global on la seguretat alimentària és cada cop més rellevant, Andorra demostra amb aquesta iniciativa un compromís ferm amb el seu sector primari, assegurant-ne la continuïtat i adaptant-lo als reptes del segle XXI.