Un primer pas necessari per combatre la solitud

L’arrencada del projecte Radars a Andorra la Vella i Sant Julià de Lòria mereix ser celebrada com un pas ferm en la lluita contra una realitat sovint invisible: la solitud de la gent gran. Amb una població envellida que supera les 14.000 persones majors de 65 anys, i més de 3.500 vivint soles al llarg del territori, la iniciativa arriba en un moment clau i amb una voluntat clara de prevenció. El valor del programa rau en la seva dimensió comunitària: voluntariat, comerços de proximitat i, especialment, farmàcies esdevenen sensors socials capaços de detectar situacions de risc. Aquest teixit, combinat amb protocols d’alerta i seguiment personalitzat, dibuixa una resposta estructurada i humana. Tanmateix, cal evitar l’autocomplaença. L’abast inicial (una seixantena de persones) és modest davant la magnitud potencial del problema. El repte no és només créixer, sinó garantir continuïtat, coordinació i recursos. Radars apunta en la bona direcció. Ara cal consolidar-lo perquè cap persona gran quedi fora del radar col·lectiu.