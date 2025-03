Una passa ferma contra la violència vicària que cal garantir

L’aprovació del tràmit parlamentari que reconeix la violència vicària en la legislació andorrana constitueix un avenç significatiu en la lluita contra la violència de gènere. Aquesta reforma atorga visibilitat a una forma especialment perversa de violència i reforça el compromís d’Andorra amb el Conveni d’Istanbul, establint un marc normatiu més ampli i proteccionista envers les víctimes.

D’altra banda, la decisió que l’Estat assumeixi subsidiàriament les indemnitzacions en cas d’insolvència de l’agressor garanteix que cap víctima quedi desatesa. No obstant això, es manté el deure de l’Administració de recuperar aquests imports dels responsables, assegurant així un equilibri entre justícia social i sostenibilitat financera.

Tot i la transcendència d’aquesta mesura, ara resta per veure com el Govern implementarà aquesta disposició de manera eficaç i àgil, evitant buits legals o traves burocràtiques que puguin dilatar els processos de compensació. Aquest serà el veritable repte per garantir que aquest pas endavant no quedi només en una declaració d’intencions, sinó que es tradueixi en un suport real i efectiu per a les víctimes.