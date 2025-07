Un nou toc d’alerta que obliga a revisar el model

Les 31 renúncies acumulades en l’adjudicació dels habitatges de lloguer assequible a l’antic hotel Pellicer haurien de ser una alerta clara per al Govern. En un context de greu crisi d’accés a l’habitatge i amb centenars de sol·licituds rebudes, costa d’entendre com és possible que gairebé un terç dels pisos adjudicats hagin estat rebutjats. No es tracta d’un cas aïllat: es tracta d’un símptoma. La ministra Conxita Marsol ha descartat, per ara, modificar els requisits d’accés, tot i obrir la porta a revisar-los si no s’adjudiquen com a mínim quatre dels set pisos encara pendents. Aquesta actitud, reactiva i a l’espera que el problema persisteixi, contrasta amb la magnitud de les renúncies i amb la urgència del repte habitacional. Si els criteris actuals no funcionen en un projecte com aquest, caldria revisar-los de manera immediata i rigorosa. L’objectiu del parc públic de lloguer assequible és garantir l’accés a un habitatge digne, no només omplir expedients. La situació exigeix decisions valentes i eficaces. Continuar ajornant-les no farà sinó cronificar la problemàtica actual.