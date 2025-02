El futur del tramvia Andorra – Alt Urgell a l’espera d’Europa

Andorra i Catalunya esperen la decisió d’Europa sobre la viabilitat del tramvia transfronterer. Un projecte que busca millorar la mobilitat i reduir emissions, tot i la dependència de fons europeus.

Amb un pressupost de 700.000 euros per als estudis de viabilitat, Europa podria aportar 300.000 euros a la part catalana, mentre que Andorra hauria d’assumir el seu tram. Els estudis duraran dos anys i la seva execució dependrà del compromís polític i financer.

Andorra lidera per primer cop un projecte europeu d’aquesta envergadura, amb el suport de la Generalitat. Més enllà de l’aprovació europea, caldrà determinació perquè la iniciativa no quedi en una oportunitat perduda. És el moment de demostrar que la mobilitat sostenible és una realitat possible.

A més, aquest projecte pot suposar un precedent per a futures col·laboracions transfrontereres en infraestructures i transport públic. Si s’aconsegueix tirar endavant, podria ser un model per millorar la connectivitat en altres regions del Pirineu, facilitant l’accés i promovent una economia més integrada.