Un inici d’any marcat pels contrastos

L’inici de l’any ha deixat, en poques hores, dues notícies que exemplifiquen la naturalesa contradictòria de l’actualitat. D’una banda, el naixement del primer nadó del 2026 a Andorra, un part sense complicacions que obria l’any amb una informació positiva i carregada de futur. De l’altra, la primera víctima mortal a la xarxa viària del país, arran d’un greu accident de trànsit a la carretera general, a la Vall d’Incles. La proximitat temporal entre ambdós fets no respon a cap altra lògica que la de la realitat mateixa. El calendari canvia, però els esdeveniments continuen succeint-se amb independència del seu valor simbòlic. Tot i això, la coincidència posa en relleu una evidència sovint obviada: la convivència permanent entre la normalitat del dia a dia i la seva fragilitat. Sense dramatismes afegits ni lectures forçades, els fets conviden a una reflexió serena sobre la importància de la seguretat viària i sobre la necessitat de no banalitzar mai les conseqüències dels accidents de trànsit.