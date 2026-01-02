Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
SUBSCRIU-T'HI

Un inici d’any marcat pels contrastos

L’inici de l’any ha deixat, en poques hores, dues notícies que exemplifiquen la naturalesa contradictòria de l’actualitat. D’una banda, el naixement del primer nadó del 2026 a Andorra, un part sense complicacions que obria l’any amb una informació positiva i carregada de futur. De l’altra, la primera víctima mortal a la xarxa viària del país, arran d’un greu accident de trànsit a la carretera general, a la Vall d’Incles. La proximitat temporal entre ambdós fets no respon a cap altra lògica que la de la realitat mateixa. El calendari canvia, però els esdeveniments continuen succeint-se amb independència del seu valor simbòlic. Tot i això, la coincidència posa en relleu una evidència sovint obviada: la convivència permanent entre la normalitat del dia a dia i la seva fragilitat. Sense dramatismes afegits ni lectures forçades, els fets conviden a una reflexió serena sobre la importància de la seguretat viària i sobre la necessitat de no banalitzar mai les conseqüències dels accidents de trànsit.

Altres Editorials
Transformació digital amb mirada social
Entre l’esperança del nou any i la pressió del cost de la vida
Comparteix
Últimes notícies
  • Esports
El MoraBanc perd el ‘derbi’ contra el Lleida després d’un pobre darrer quart i es manté a la corda fluixa (79-87)
  • Successos
Una furgoneta s’encasta contra un autobús a la carretera general 2, a la Vall d’Incles, i deixa una víctima mortal
  • Societat
Salvador, el primer nadó de l’any, neix després d’un part sense complicacions: “El vaig conèixer i me’n vaig enamorar”
Articles d'opinió
Helena Vilà
Convertir els teus propòsits en hàbits reals i sostenibles
Marcelo Ponce
La irregularitat de la il·legalitat
Albert Areny
Una nova oportunitat per a la dreta i per al país
Publicitat
Enquesta
Publicitat

No et quedis sense el nostre exemplar en PDF

Descarrega
Publicitat
Publicitat

SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu