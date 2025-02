Un full de ruta per als joves amb responsabilitat democràtica

Enmig del soroll polític i la desinformació, el Fòrum de la Joventut d’Andorra ha optat per una via de rigor i responsabilitat: elaborar un informe objectiu per analitzar l’impacte real de l’Acord d’Associació amb la Unió Europea en la vida dels joves. Davant la manca de respostes clares i el risc de basar-se en discursos oficials o preconcepcions, el Fòrum ha decidit encarregar un estudi. Una qüestió que no només aporta rigor a la seva pròpia postura, sinó que també afavoreix un debat més madur i informat entre la ciutadania. La seva voluntat és clara: desmarcar-se del soroll mediàtic i polític i proporcionar als joves una anàlisi detallada dels pros i contres d’adhesió a Europa. Mitjançant aquest informe i un procés de participació ciutadana, el Fòrum vol garantir que el debat es basi en dades reals i no en arguments esbiaixats o ideològics.

El que ha iniciat el Fòrum de la Joventut és un exercici exemplar de transparència i maduresa democràtica. Aquesta aposta per un full de ruta clar estableix un precedent sobre com s’haurien d’abordar decisions de gran impacte per al futur d’Andorra. Si aquest enfocament es convertís en norma, la cultura política del país avançaria cap a una presa de decisions més informada, participativa i responsable.